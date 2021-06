Chi possiede e ama i cani ha sempre davanti agli occhi lo sguardo adorante dei nostri amici super golosi pronti a impossessarsi di qualsiasi bocconcino. Poi sappiamo bene tutti che i cani a differenza dei gatti morirebbero di indigestione da tanto sono avidi di cibo. E una delle situazioni classiche in casa è quella del biscottino premio o anche come sfizietto. Ecco allora come preparare dei fantastici biscotti per i cani con un frutto benefico anche per loro. Un’idea originale e salutare con la quale conquisteremo ulteriormente il cuore dei nostri amici.

Preparare dei fantastici biscotti per i cani con un frutto benefico anche per loro

Useremo ovviamente ingredienti che facciano loro bene tra cui la mela sempre indicata anche dai veterinari per la salute dei nostri amici. Ci serviranno:

un paio di mele rosse o gialle;

1 uovo;

1 cucchiaio circa di olio extravergine;

300 grammi di farina meglio se integrale.

A rigor di logica i nostri amici non dovrebbero essere intolleranti a questi ingredienti, eventualmente una telefonata al veterinario per chiedere conferma non costa nulla.

Come prepararli

Per preparare i biscotti alle mele serviranno degli stampini a nostro piacere, tanto al nostro amico poco importa il disegno perché conta la sostanza.

Sbucciamo le mele e tagliamole a spicchi privandole ovviamente dei semi.

Grattugiamole e inseriamole in una terrina assieme all’uovo e alla farina e iniziamo a impastare con l’aiuto di un cucchiaio di olio.

Una volta fatta la classica palla, avvolgiamola in un tovagliolo o in uno strofinaccio e lasciamola in frigorifero per una mezzoretta.

A questo punto come per i biscotti normali prendiamo il mattarello e stendiamo l’impasto usando gli stampini per formare i biscotti.

Adagiamo su una teglia forno con carta antiaderente e mettiamo in forno a 180° per una mezzoretta, facendo poi raffreddare per qualche ora. Non solo i nostri amici saranno contenti ma avremo anche riempito la casa di un piacevole profumo di mele e biscotti.

