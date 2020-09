Prepara un primo piatto semplice e veloce con zucchine, gamberi, zafferano e linguine, bontà garantita. Se sei alla ricerca di una portata che potresti cucinare quando hai ospiti, o semplicemente quando hai voglia di mangiare qualche cosa di diverso assieme alla tua famiglia, ti consigliamo di provare questa ricetta per un primo piatto semplice e veloce. Gamberetti e zucchine sono risaputamene un duo vincente in cucina e funzionano insieme anche e soprattutto con l’aggiunta della pasta. Provare per credere!

Ingredienti

320 g di linguine;

300 g di gamberi rossi;

50 g di vino bianco;

50 g di scalogno;

1 pizzico di pepe nero;

300 g di zucchine;

1 bustina di zafferano da 0,125 g;

100 g di panna fresca liquida;

40 g di olio extravergine di oliva;

1 pizzico di sale fino.

Procedimento

Prima di tutto, occupati del condimento. Trita finemente lo scalogno, poi lava le zucchine, spuntale e affettale a rondelle di 3-4 mm circa. In seguito, pulisci i gamberi adeguatamente e, fatto ciò, incidine il dorso ed eliminane l’intestino (il filetto nero) delicatamente. In seguito, scalda dell’acqua in un tegame capiente e salala subito dopo averla fatta bollire. In un altro tegame, metti invece lo scalogno ed un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva e lascialo soffriggere a fiamma medio-bassa. In seguito, aggiungi le zucchine che hai tagliato prima.

Non ti resta che condirle e cuocerle per pochi minuti, fin quando non ti sembreranno pronte. Poi, aggiungi i gamberi sgusciati, fai cuocere per qualche altro minuto ed infine sfuma con del vino bianco. Sciogli lo zafferano nell’acqua calda prima salata e preparata per la cottura della pasta, lascia evaporare il vino bianco ed aggiungilo al resto del condimento. Quindi, lascia cuocere il tutto per un altro paio di minuti circa. Qualche attimo prima di spegnere il fuoco, aggiungi la panna fresca.

Intanto, cuoci le bavette nel tegame dell’acqua bollente, poi scolale e saltale assieme al condimento che hai preparato prima. Una volta fatto ciò, non resta che impiattare e servire le porzioni di linguette a gamberi, zucchine e zafferano. Buon appetito!