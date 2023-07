Preoccupato che i tuoi amici a quattro zampe muoiano di caldo? Ecco come farli stare bene durante l’estate

Il caldo può essere un problema per i nostri animali domestici, ma con queste soluzioni i nostri amici pelosi saranno al sicuro.

Con l’arrivo dell’estate, le temperature si alzano e il caldo può rappresentare un rischio per la salute dei nostri amici animali. È importante prendere le giuste precauzioni per garantire che i nostri animali domestici rimangano freschi e idratati durante i mesi estivi. Ecco allora cinque consigli utili per proteggere i tuoi animali dal caldo e assicurarti che trascorrano una stagione estiva sicura e confortevole.

Acqua e ombra saranno le due parole d’ordine per farli stare bene

Durante i giorni caldi, è fondamentale che gli animali domestici abbiano sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Controlla regolarmente la ciotola dell’acqua e assicurati di riempirla più volte al giorno. Se possibile, metti a disposizione più ciotole di acqua in diverse aree della casa o del cortile, in modo che il tuo animale possa idratarsi facilmente ovunque si trovi. Inoltre, prova a creare un’area ombreggiata all’esterno dove il tuo animale domestico possa ripararsi dal sole. Assicurati che ci sia sempre un rifugio fresco e ben ventilato a disposizione, come una cuccia all’ombra o una tenda. Evita di lasciare il tuo animale fuori per lunghi periodi sotto il sole diretto, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Attenzione alle ore troppo calde che possono far stare male il tuo amico a quattro zampe

Durante i giorni estivi, riduci l’esercizio fisico del tuo animale domestico nelle ore più calde della giornata. Scegli i momenti più freschi, come la mattina presto o la sera tardi, per fare passeggiate o giochi all’aperto. Il caldo eccessivo può causare affaticamento e surriscaldamento, quindi assicurati che il tuo animale si riposi adeguatamente. In più, ricorda che il caldo può surriscaldare il cemento, l’asfalto e altre superfici, rendendole molto calde e dolorose per le zampe sensibili dei tuoi animali domestici. Prima di portare fuori il tuo animale per una passeggiata, verifica la temperatura del terreno toccandolo con la mano. Se è troppo caldo per te, è troppo caldo anche per le zampe del tuo animale. Opta per passeggiate su superfici più fresche come l’erba o considera l’uso di scarpe protettive per animali domestici.

Preoccupato che i tuoi amici a quattro zampe muoiano di caldo? Questi sono alcuni consigli utili

È importante essere consapevoli dei segni di surriscaldamento e disidratazione nei nostri animali domestici. Alcuni segnali includono affaticamento, respirazione pesante, gengive secche, lingua pendente, vomito o diarrea. Se noti uno o più di questi sintomi, porta immediatamente il tuo animale domestico in un luogo fresco, offrigli acqua fresca e consulta un veterinario. Prendersi cura dei nostri animali domestici durante l’estate richiede una maggiore attenzione per proteggerli dal caldo. E se sei preoccupato che i tuoi amici a quattro zampe muoiano di caldo, puoi mettere in pratica queste soluzioni.