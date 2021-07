Da maggio a settembre gli insetti si risvegliano compresi quelli che pungono l’uomo. Certamente fra i più noti c’è la zanzara che crea non pochi fastidi. Tuttavia non è l’unica e si può aggiungere, non la più pericolosa. Per questo preoccupati delle zanzare dimentichiamo questi comuni insetti più pericolosi per l’uomo e il cane.

Attenzione agli insetti

Soprattutto chi abita in zone rurali il periodo che va dalla primavera all’autunno significa anche aumento degli insetti. Fra questi vi sono le vespe che possono pungere, soprattutto se si passa inavvertitamente accanto al nido. Ci sono poi le zanzare come la specie tigre molto aggressiva. C’è poi anche la mosca cavallina che possiede un morso particolarmente doloroso e che oltre agli animali, può pungere anche l’uomo.

Come le zanzare anche i pappataci o flebotomi mordono per nutrirsi di sangue. A mordere sono le femmine, che hanno bisogno del sangue per concludere il loro ciclo riproduttivo.

In tutta Italia da maggio a novembre i pappataci sono presenti in tutta la penisola fra la pianura e la collina. Mentre le zanzare amano viaggiare e spostarsi, i pappataci preferiscono rimanere nella zona in cui si trovano perché volano poco e basso. Sono più piccoli e ricoperti di peli dal colore giallino o grigio.

Una certa pericolosità

Le zanzare oggi in Italia non portano più la malaria ma resta il fastidio della puntura e del ronzio nell’orecchio. Per proteggersi, basta una zanzariera in casa.

I pappataci invece sono molto più piccoli delle zanzare e possono passare attraverso le zanzariere. Hanno questo nome a causa del loro volo silenzioso, ma sono detti anche mosche della sabbia per il loro colore. In genere trovano rifugio in basso fra gli alberi o nelle nostre cantine, nelle zone umide e poco luminose.

Il morso può dare allergie, ma può provocare più raramente febbre nell’uomo per tre giorni con brividi, mal di testa e dolori addominali. Uomo a parte questi insetti provocano una terribile malattia per il cane, la Leishmaniosi. Dal cane poi questa malattia potrebbe passare anche all’uomo.

È sempre consigliabile dunque, vaccinare il cane contro la Leishmaniosi una malattia che indebolisce il suo sistema immunitario e lo espone a molte malattie.

Per l’uomo meglio proteggersi con gli appositi repellenti contro le zanzare, per un’estate più tranquilla.