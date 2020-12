Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando vediamo le star strapagato di Hollywood con fisici mozzafiato, ci verrebbe subito da pensare a palestre spaziali e sistemi di allenamento super accessoriati. Vero, ma ricordiamo, come dicono sempre i grandi “coach” e i “trainer” dei vip, che a fare la differenza è l’intensità del nostro allenamento. Con palestre e piscine chiuse, niente di meglio che metterci di buona lena a fare degli esercizi con la consulenza dei nostri Esperti. Prendiamo una sedia e qualche minuto e a costo zero vedremo gli esercizi che fanno anche i divi di Hollywood per tonificare i loro muscoli.

Prima la qualità poi la quantità

Ricordiamoci che un buon allenamento è quello che parte dalla qualità, per poi arrivare alla quantità. Non serviranno infatti 100 flessioni il primo giorno, per poi non riuscire nemmeno a piegarsi per il resto della settimana. Ne basteranno 10, ma fatte bene. Così come gli addominali: partire con tre serie semplici da 10, ma svolti con impegno, per poi eventualmente crescere durante la settimana. Prima però di dedicarci agli esercizi più tradizionali, ma anche più impegnativi, con pochi minuti del nostro tempo, svolgiamo il prossimo esercizio.

La sedia e noi

Prendiamo una sedia e qualche minuto e a costo zero vedremo gli esercizi che fanno anche i divi di Hollywood, spendendo fior di dollari coi loro personal trainer. Mettiamoci di fronte a una sedia con le gambe divaricate e le braccia tese ai suoi due estremi. Con la schiena non troppo rigida, facciamo questo esercizio:

partendo con la gamba sinistra apriamola lateralmente e alziamola fino a dove riusciamo 10 volte. Ripetiamo, ma con quella destra sempre per 10;

poi, svolgiamo lo stesso movimento ma, facendo una sorta di pendolo avanti e indietro per altre 10 volte prima con la gamba sinistra e poi con la destra. Il movimento sarà ovviamente avanti ma laterale rispetto alla sedia per non colpirla.

possiamo ricominciare con delle ripetute di entrambi gli esercizi, ma senza mai sforzare e alternando con un po’ di stretching;

alla fine della sessione alziamo la gamba, impugniamo la caviglia e cerchiamo di rimanere in posizione fenicottero per una ventina di secondi. Prima con una gamba, poi con l’altra.

Se abbiamo tempo e voglia, possiamo ripetere gli esercizi anche un’altra volta nell’arco della giornata. Di seguito, un articolo per approfondire uno degli sport più in voga e che riescono a farci spendere più calorie in assoluto.

