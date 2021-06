Risparmiare a volte sembra una cosa molto difficile. Infatti ci sono tanti costi fissi che è difficile far calare, come ad esempio le bollette. E poi c’è il carrello della spesa, che deve essere sempre bello pieno per poter sfamare tutta la famiglia.

Quindi siamo sempre alla ricerca di qualche metodo che possa tornarci utile per mettere da parte qualche soldo. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare, proponendo consigli utili, come questo che indica come tenere traccia di tutte le nostre spese.

Oggi invece diamo un consiglio che può aiutare ad evitare tante spese inutili. Non solo, ma è probabile che ci renderà anche persone un po’ migliori, perché consiglieremo di fare qualcosa di molto istruttivo. Prendiamo queste abitudini per risparmiare soldi divertendoci e imparando tante cose.

Le passioni da seguire

Consigliamo a tutti di imparare a fare delle attività di fai da te. Ce ne sono davvero tante, decidiamo quale preferiamo.

Quella più ovvia in questi mesi caldi è probabilmente coltivare l’orto. Se ci facciamo venire il pollice verde avremo un sacco di verdura a costo zero ed anche, ovviamente, a chilometro zero. È un modo molto intelligente per risparmiare soldi e allo stesso tempo mangiare alimenti deliziosi.

In maniera simile all’orto, anche imparare a cucinare bene è un bel modo per risparmiare. Infatti invece di acquistare cibi pronti, spesso molto costosi, possiamo procurarci tanti ingredienti freschi e metterli insieme in ricette imperdibili.

Sarebbe poi l’ideale essere appassionati di lavoro a maglia o di cucito. In questi casi infatti si può risparmiare molto, perché possiamo farci da soli coperte, federe, tovaglioli, e magari anche riparare qualche vestito.

Il bricolage poi è perfetto per produrre mobili oppure piccoli oggetti, o fare lavori di manutenzione di vario tipo. Certo richiede una grande manualità, quindi non è un hobby semplicissimo, ma di sicuro è ottimo per risparmiare.

Basta poco per conciliare risparmio con tempo libero, basta capire che cosa ci appassiona ed applicarci.