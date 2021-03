Nel 2008 la medicina inserì la celiachia tra le malattie croniche. Pressoché sconosciuta fino a una quarantina di anni fa, adesso è considerata invece una condizione abbastanza comune. Probabilmente la celiachia c’è sempre stata, ma la ricerca non era così avanzata e la scienza della diagnosi pure. Ma, prendiamo nota di questi sintomi strani che potrebbero rivelarci la celiachia dei nostri figli. Vediamo assieme agli Esperti della nostra Redazione di capire meglio queste avvisaglie.

La prevenzione prima di tutto

Se i nostri bambini mostrano sintomi particolari, che vedremo, avvisiamo immediatamente il pediatra. Purtroppo, soprattutto gli adulti, fanno finta di non accorgersi che qualcosa non va nell’organismo, dandone la colpa allo stress. Ma non è così. La celiachia si nutre proprio della disinformazione e delle reticenze nell’affrontare tutte le analisi necessarie. Se abbiamo bambini piccoli, non esitiamo a consultare il medico prima che la situazione peggiori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

I sintomi della celiachia nei bambini

Prendiamo nota di questi sintomi strani che potrebbero rivelarci la celiachia dei nostri figli, tra cui: sorridere poco e avere sbalzi di umore improvvisi e immotivati. Sì, perché non pensiamo che la celiachia si manifesti solo con la classica nausea, o, il vomito e la diarrea. Nasconde ben altre manifestazioni:

inappetenza;

gonfiori e dolori addominali;

mancanza di sviluppo dell’altezza e della massa muscolare;

perdita di peso improvvisa.

E, nei bambini più grandi, quelli cioè che si avvicinano all’adolescenza, attenzione anche a:

difficoltà di apprendimento a scuola;

nervosismo frequente;

poca coordinazione nei movimenti e nei gesti atletici.

Cos’è la celiachia

Dopo aver visto sintomi e manifestazioni, vediamo di capire esattamente cos’è la celiachia. Questa malattia nasce per l’intolleranza dell’organismo al glutine. Una proteina presente praticamente in quasi tutti i cereali e le farine. Ma, bisogna fare molta attenzione, perché è facile trovare tracce di glutine anche in tanti altri prodotti alimentari derivati e confezionati. Nonostante gli incredibili sviluppi della scienza, la celiachia presenta ancora dei fattori sconosciuti sulle sue cause. Parliamo di tutta una serie di reazioni interne, legate all’assunzione del glutine, che scatena produzioni di anticorpi. In pratica, l’intestino si trova circondato e aggredito da sostanze a lui pericolose, senza avere le difese sufficienti.

Approfondimento

La chiamano dieta antiacidi ed è la migliore per proteggere il nostro stomaco