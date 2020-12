Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa ricetta veloce ed economica che andiamo a proporre oggi è la classica via di fuga se la giornata è stata densa di impegni e gli affamati di casa acclamano a gran voce la cena. Prendiamo gli spaghetti e due ingredienti che abbiamo sempre in casa ed ecco pronto un piatto semplice ma di grande qualità: la pasta con tonno e limone. Ottima anche la variante con le linguine. Suggeriamo però di utilizzare sempre pasta lunga. Con questa ricetta forniamo carboidrati, proteine e la vitamina C del limone, per un piatto completo e stuzzicante. È molto piacevole l’idea di servirli abbinati a delle bruschette o dei crostini con aglio e olio.

Gli ingredienti per quattro persone

Ecco la lista degli ingredienti calcolata per quattro componenti della tavola. Consideriamo che, di solito, è un piatto che si presta ai bis:

400 grammi di spaghetti o di linguine;

2/3 scatolette di tonno;

mezzo limone;

prezzemolo e aglio;

olio extravergine.

La preparazione

Prendiamo gli spaghetti i due ingredienti che abbiamo sempre in casa ed ecco pronto un piatto semplice ma di grande qualità, seguendo questi passaggi;

mettiamo sul fuoco una pentola piena d’acqua e di misura capiente per ospitare la nostra pasta, salandola al primo bollore;

prendiamo una padella antiaderente e prepariamo un soffritto con l’aglio, l’olio e del prezzemolo;

apriamo il tonno e sgoccioliamolo per bene, in modo che se ne vada tutto il liquido di conservazione;

inseriamolo nella padella con il soffritto e facciamo saltare con gli spaghetti, che avremo precedentemente scolato, tenendoli al dente;

uniamo il succo di limone e ancora dell’aglio. Per chi ama il sapore piccante, è possibile aggiungere in questo momento del pepe o del peperoncino. La ricetta non prevede l’utilizzo del formaggio grattugiato, che lasciamo alla discrezione dei Lettori.

