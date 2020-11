Il giorno in cui decidiamo di metterci nell’ordine di idee di preparare una torta, senza guardare alla linea, allora prendiamo due dei nostri alimenti preferiti il cioccolato e il caffè e uniamoli in una torta paradisiaca. L’unico rischio che si corre assaggiandola, è quello poi di non sapersi più tirare indietro e mangiare una fetta dopo l’altra. Intensa, morbida, gustosa e profumata, sono solo quattro degli aggettivi che possono descrivere questa straordinaria torta. Potrà rappresentare anche una colazione piena di energia e pronta a darci la carica per l’imminente giornata lavorativa. Favolosa anche come dessert a fine pasto, unita a una fumante tazzina di caffè espresso.

Gli ingredienti per una classica forma da 22/24 cm

Per preparare la classica torta da circa 8/10 fette, ci serviranno:

170 grammi di cioccolato fondente;

180 grammi di farina 0 0;

70 grammi di fecola;

220 grammi di zucchero tradizionale bianco;

3 uova;

160 grammi di burro;

due tazzine di caffè non zuccherato;

60 grammi di latte;

20 grammi di lievito per torte;

zucchero a velo.

La preparazione

Prendiamo due dei nostri alimenti preferiti il cioccolato e il caffè e uniamoli in una torta paradisiaca , seguendo la ricetta:

prendiamo una terrina di vetro bella capiente in cui verseremo le uova e lo zucchero, mescolandoli fino a formare la classica crema;

fondiamo il cioccolato a bagnomaria e aggiungiamoci il burro, che si fonderà semplicemente col caldo del cioccolato. Amalgamiamo bene e uniamo alla crema di uova;

versiamo quindi il latte e il caffè, mescolando per bene, fino all’aggiunta della fecola e della farina, rigorosamente setacciate, e infine, di lievito. Amalgamiamo il tutto per bene, facendo attenzione a non formare grumi;

imburriamo e infariniamo la tortiera, nella quale andremo a versare il nostro impasto, che cuoceremo nel forno statico per 50 minuti a 180 °;

una volta cotta, facciamo raffreddare la nostra torta, spolveriamola di zucchero a velo e prepariamoci a finirla in un batti baleno.

