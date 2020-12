Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale sarà anche veramente speciale, ma porta con sé dei dolci particolarmente impegnativi per la nostra bilancia. In anticipo sull’eventuale dieta che andremo a fare dopo le feste, in questo articolo proponiamo invece un dessert veramente valido. Prendiamo due degli alimenti più sani in assoluto della nostra tavola e uniamoli in una torta speciale alla mela e limone. Semplice, veloce ed economica. Potremmo anche riassumerla con questi tre aggettivi, sta di fatto che uniremo al piacere del palato, anche un occhio di riguardo al nostro peso forma.

Gli ingredienti per una torta classica da sei persone

Gli ingredienti per una torta classica da sei persone

2 uova;

210 grammi di farina 00;

190 grammi di zucchero;

olio extravergine di oliva;

mezza bustina abbondante di lievito per torte;

un limone, magari biologico;

tre mele;

sale e burro.

Al via la preparazione

Ecco come preparare questa semplice ma nutriente torta che potrà essere utilizzata con successo anche a colazione e merenda:

prendiamo una terrina nella quale inseriremo le uova e lo zucchero, mescolandoli possibilmente con una frusta;

aggiungiamo l’olio e la farina, mescolando con delicatezza, inserendo successivamente, ma non insieme, lievito e il sale;

tagliamo a pezzetti le mele, uniamole all’impasto, assieme alla scorza del limone che avremo grattugiato. Aggiungiamo anche del succo di limone, ma non troppo. Mescoliamo il tutto con una certa energia;

prendiamo la teglia, imburrandola, e versiamo il nostro impasto, ricordandoci di spolverare poi la superficie con lo zucchero;

inforniamo a 180 ° per una mezz’oretta, facendo però sempre il controllo con la cosiddetta prova stecchino. La nostra torta infatti presenterà velocemente una bella crosta dorata, ma dovremo stare attenti alla cottura della farcitura.

In materia di torte di mele, cogliamo l’occasione per suggerire l’approfondimento della vera e originale “Apple pie” americana.

Approfondimento

L’ingrediente segreto che ha reso la torta di mele americana il dessert più famoso al mondo