Avere cura della propria pelle non è solo un discorso estetico ma anche salutare. Sono in aumento, infatti i tumori del derma soprattutto, come sostengono i dottori, anche per le abitudini quotidiane scorrette. Pensiamo solo alla semplice esposizione al sole senza protezione dai raggi UV. Ma anche chi abita nelle grandi città ed è quotidianamente esposto allo smog, agli scarichi, alle emissioni di CO2 dovrebbe tutelarsi anche a tavola. Infatti, è possibile prendersi cura della nostra pelle e prevenire i tumori con questi 4 alimenti benefici. Agiscono direttamente e indirettamente sulla salute della pelle grazie ai loro principi e ai loro nutrienti. Conosciamoli meglio in questo articolo della nostra Redazione.

Riso e semi d’uva

Partiamo con due prodotti tipici italiani presenti sempre sulle nostre tavole: il riso e l’uva. La storia ci dice che già gli antichi romani avessero intuito le potenzialità protettive di questi due alimenti per la pelle. Quando il riso fermenta crea un circolo di sostanze ricchissime di minerali e vitamina E in grado di svolgere un’azione protettiva antietà davvero efficace.

Dal canto loro i semi dell’uva essendo ricchissimi di antiossidanti svolgono funzione antinfiammatoria, protettiva e addirittura cicatrizzante della pelle. Ecco perché si ritiene che l’uva faccia bene contro l’acne e le dermatiti. Oltre a prevenire moltissime malattie.

Prendersi cura della nostra pelle e prevenire i tumori con questi 4 alimenti benefici

Mandorle e kombucha

Probabilmente una conferma e una sorpresa per i nostri Lettori: le mandorle e il kombucha, o tè nero fermentato. Le mandorle che tanto fanno bene al cuore hanno anche una sostanza, l’acido mandelico, che si occupa di eliminare le tossine della pelle. Ecco che la nostra pelle sarà più protetta ma anche più bella e giovanile.

Sempre più persone apprezzano questo tè nero che dona tutti i suoi antiossidanti per la salute e la bellezza del derma. Ricchissimo anche di vitamine per combinare azione preventiva e correttiva.

