Stress e ansia possono influire negativamente sulla nostra salute fisica e mentale. Riuscire a prendersi qualche momento per sé e per il proprio benessere è un vero e proprio toccasana che può migliorare la qualità della vita. Non si dovrebbe mai rinunciare alla propria salute e a un po’ di tranquillità, e pochi minuti possono bastare per coccolarci.

Oltre a maschere di bellezza, manicure e bagni rilassanti, esistono diversi altre semplici azioni che possiamo fare direttamente in casa nostra. Una di queste riguarda una parte del nostro corpo spesso dimenticata o comunque messa in secondo piano: i piedi. Ecco quindi come prendersi cura dei piedi con questo vecchio trucco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Che cos’è il pediluvio e i benefici

Il pediluvio è un’attività piuttosto semplice e con radici antiche. È una pratica molto varia, con acqua che può essere fredda o calda o addirittura alternare le varie temperature. Anche le sostanze e gli oli disciolti in acqua possono portare a vantaggi differenti.

In generale i benefici del pediluvio sono davvero molti. Può infatti aiutare a sgonfiare piedi, caviglie e gambe, rilassare i muscoli, migliorare la circolazione e dare sollievo dal dolore. Non solo benessere fisico, ma anche psichico: il miglioramento circolatorio aiuta anche a stabilizzare il respiro e può calmare l’ansia.

Prendersi cura dei piedi con questo vecchio trucco

Per godere di questi benefici occorre quindi una bacinella piuttosto capiente che accolga interamente piedi e caviglie, e naturalmente dell’acqua calda. I pediluvio richiede circa 10-15 minuti di tempo e l’aggiunta di qualche altra sostanza che tutti noi abbiamo in casa. Una manciata di sale grosso è perfetta per stimolare e sgonfiare i nostri arti inferiori. Anche aggiungere un cucchiaio abbondante di bicarbonato è importante: esso infatti ammorbidisce la pelle e la rinfresca. Se li abbiamo possiamo anche aggiunge degli oli essenziali, la cui utilità varia a seconda dalle loro proprietà specifiche.

Terminato il pediluvio, possiamo continuare a prenderci cura dei nostri piedi. La nostra pelle sarà infatti molto più morbida ed è questo il momento perfetto per agire su calli e pelle secca con una pietra pomice. Anche farci un piccolo massaggio di pochi minuti alla pianta dei piedi può contribuire ad aumentare ulteriormente la sensazione di benessere.