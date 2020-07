Le misure messe in campo dal Governo hanno dato sollievo momentaneo a professionisti e imprese. Il problema più grande è ripartire. Il rischio concreto oggi è uno soltanto: prendere il contributo a fondo perduto e chiudere l’attività. Purtroppo gli affari non sono dei migliori anche dopo il lockdown. Professionisti e imprese corrono il rischio tra qualche mese di rinunciare al proprio lavoro oppure di abbassare la saracinesca. In questo caso cosa succede per chi ha preso il contributo a fondo perduto? Non ha nessun obbligo di doverlo dare indietro all’Agenzia delle Entrate.

Quando invece va restituito

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accreditare sul conto corrente bancario o postale il contributo a fondo perduto a seguito della domanda prodotta. Se qualcosa non quadra c’è tempo per il percipiente di restituire i soldi ricevuti. L’Agenzia delle Entrate ha anche reso noto il codice tributo da utilizzare in questo caso nel Modello F24 Elide. E’ meglio chiarire che non può essere fatta nessuna compensazione. Il contributo a fondo perduto ha una finalità di aiuto diretto.

E’ possibile fare la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito. A questo vanno aggiunti gli interessi e le sanzioni in misura corrispondente. Il beneficiario ha la possibilità si applicare alla sanzione il ravvedimento operoso con decorrenza dei termini ivi indicati dalla data di effettiva percezione del contributo medesimo. I furbi sono avvisati, l’Agenzia delle Entrate fa controlli stringenti e il rischio di finire sanzionati è molto alto. L’amministrazione finanziaria manda l’atto di recupero a chi ha firmato l’istanza.

C’è l’obbligo di conservare i giustificativi

Prendere il contributo a fondo perduto e chiudere l’attività non evita l’obbligo di conservare gli elementi giustificativi. Il soggetto firmatario dell’istanza ha la responsabilità di conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ne fa richiesta.