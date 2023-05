Premiata come razza più longeva del Mondo, è il cane di Mariah Carey uno dei più intelligenti e in salute

Desideri un cane ubbidiente, fidato e che ti stia vicino per molto tempo? Ecco la razza su cui puntare. È simpatica, giocherellona e tiene grande compagnia. Inoltre, un recente studio l’avrebbe indicata come quella che vive di più in assoluto. Vediamo di quale si parla e qualche curiosità sui cuccioli della nota cantante Mariah Carey.

Quando si è in procinto di comprare un cane, si cercano dei requisiti precisi. Magari si vuole che sia adatto all’appartamento, intelligente e che possa vivere a lungo. A tutte queste richieste risponde alla perfezione una razza particolare. È facile da addomesticare e non necessita di troppe attenzioni. Anche Mariah Carey, che tanto adora gli animali, l’ha scelto come compagno fedele. Ecco a quale peloso ci riferiamo e perché potrebbe rivelarsi la scelta ideale.

Premiata come razza più longeva del Mondo, ecco il terrier che ti conquisterà

Uno studio diffuso sulla rivista Scientific Reports avrebbe stilato la lista delle razze canine che vivono di più. Le varie cartelle consultate dal gruppo di esperti avrebbero messo in luce dei dati interessanti. A quanto pare, tra i cani che possono sperare di campare più a lungo ci sono i terrier. Più precisamente, sarebbe il Jack Russell a posizionarsi al primo posto. I risultati, infatti, avrebbero riportato per questi animali una vita media di 12,72 anni.

Dei pelosetti speciali

Premiata come razza più longeva del Mondo, il Jack Russell Terrier ha conquistato il cuore di Mariah Carey. Non è certo se sia per questo pregio che la star americana l’abbia scelto. Fatto sta che ne terrebbe con sé una bella cucciolata, a cui concederebbe i vizi più disparati.

Dalle indiscrezioni, sembrerebbe che i piccoli amichetti a quattro zampe godano di privilegi concessi a pochi. Tra questi trattamenti termali, massaggi thai e toelettature a regola d’arte. E quando la padrona è via per motivi personali, li aspetta una bella pensione di lusso in cui soggiornare. Insomma, è senza dubbio una bella vita quella riservata ai cagnetti della diva musicale.

Salute e attenzioni

Il Jack Russel Terrier è un cane vantaggioso per tanti motivi. La salute è uno di questi, anche se bisogna fare attenzione ad eventuali problematiche che possono presentarsi con l’età. In compenso, le cure da prestare sono minime e semplici da seguire. Se ha il pelo liscio basterà spazzolarlo una volta alla settimana, oppure strofinargli sopra un asciugamano umido.

Non c’è nemmeno bisogno di lavarlo frequentemente, a meno che non sia veramente sporco. Infine, un suggerimento su come gestirlo: anche se di taglia piccola, il Jack Russell ha bisogno di fare movimento. Per cui, è importante permettergli di sfogarsi in giardino o uscire a passeggio più volte al giorno.