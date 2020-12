Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Voglia di un secondo poco impegnativo ma ricco di gusto? Le uova farcite fanno al caso nostro. La bontà dell’uovo sodo incontra un ripieno con un gusto inconfondibile, perfetto per un secondo piatto da spizzicare magari con le mani.

Le prelibate uova farcite, un secondo per stupire, sono formate da uova sode che vengono riempite nel loro guscio d’albume con una ricca farcitura composta da funghi e aromi del bosco. La facilità di questo piatto lo rende versatile e veloce da fare, giusto il tempo di fare sode le uova e sbucciarle. Vediamo, quindi, come preparare le prelibate uova farcite, un secondo per stupire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

a) 12 uova sode;

b) 20 olive nere snocciolate;

c) 1 cucchiaino di maggiorana tritata;

d) 1 ciuffo di menta;

e) 1 ciuffo di basilico;

f) 1 ciuffo di prezzemolo;

g) 2 cucchiai di maionese;

h) 100 gr di champignon;

i) 1 cucchiaio di parmigiano;

l) olio d’oliva;

m) foglie di lattuga;

n) sale e pepe.

Prelibate uova farcite, un secondo per stupire

Preparare l’acqua per lessarvi le uova. Portare a bollore una pentola piena d’acqua con un pizzico di sale e un goccino di aceto. Lessare le uova per circa 9 minuti. Sgusciare le uova, tagliarle a metà per la lunghezza e levare i tuorli. Mettere il ripieno in 3 ciotole diverse. Sbriciolare i tuorli con l’aiuto di una forchetta. Tritare le olive in modo fine, aggiungere la maggiorana, un cucchiaio d’olio e lasciare riposare per circa un’oretta, per far prendere bene alle uova gli aromi.

Affettare i funghi e rosolarli in una padella con un cucchiaio d’olio. Farli cuocere per alcuni minuti e aggiungere in seguito il prezzemolo tritato e il parmigiano. Unire questo composto ai tuorli dentro una ciotola, salare e pepare il tutto. Versare l’impasto delle olive nella seconda ciotola e riempire un altro terzo negli albumi sodi. Mescolare menta e basilico tritati e aggiungere la maionese alla ciotola coi tuorli. Riempire quindi gli albumi con questi composti e servire in tavola.