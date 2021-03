Da anni si continua a discutere degli effetti del 5G e della rete unica sul business della telefonia italiana. Frattanto il titolo Telecom Italia continua a rimanere molto lontano dai massimi raggiunti nell’anno 2000 a 5,528.

Oggi il nostro Ufficio Studi in un semplice e breve report fra il confronto fra due colossi della telefonia, esprimendo il seguente giudizio:

preferiamo comprare Deutsche Telekom piuttosto che Telecom Italia.

I motivi non sono grafici ma fondamentali e di calcolo del fair value.

Analisi sommaria di bilancio

Stimiamo un fair value per il titolo Telecom Italia in area 0,48 (sottovalutazione attuale del 10% circa). Le raccomandazioni degli altri analisti (24 giudizi) invece proiettano un prezzo obiettivo in area 0,55. La società capitalizza attualmente in Borsa circa 9,5 miliardi di euro.

Invece, per Deutsche Telekom che capitalizza circa 80 miliardi di euro, calcoliamo un fair value in area 50 euro per azione, con una sottovalutazione di oltre il 200% rispetto al prezzo attuale. Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) calcolano un fair value intorno al prezzo di 19,82.

Andiamo a studiare i grafici di Deutsche Telekom.

Il titolo è quotato sia a Piazza Affari (MIL:DTE) che sulla Borsa tedesca e durante la giornata di contrattazione del 26 marzo ha segnato il prezzo di 16,82.

Da inizio anno ha segnato invece, il minimo a 14,585 ed il massimo a 16,895.

Preferiamo comprare Deutsche Telekom piuttosto che Telecom Italia

Le nostre proiezioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo prevista 13,50/15,45

area di massimo prevista 19,81/22,34.

Sono molto elevate le probabilità che il titolo abbia già segnato il minimo annuale.

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo a mercato con stop loss di breve a 16,40 e primo target da raggiungere entro i prossimi 3 mesi in area 18,06 e poi 19,81/22,34 entro dicembre di quest’anno. Stop loss di lungo termine a 15,00.

I prezzi attuali ci sembrano una buona opportunità per investire sulla società e sul suo futuro.

Si procederà per step.