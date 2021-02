Un fine settimana da far battere i denti in gran parte dell’Italia per il calo delle temperature. Perciò, non c’è tempo da perdere e bisogna prendere precauzioni urgenti per evitare lo scoppio dei contatori dell’acqua a causa del freddo. Ogni società che gestisce l’erogazione dell’acqua corrente ha emesso un decalogo con alcune raccomandazioni da seguire per evitare la rottura dei misuratori. I contatori collocati in nicchie e pozzetti esternamente alle mura domestiche sono più a rischio. Inoltre, prestare attenzione ai contatori dell’acqua presenti in appartamenti poco abitati.

Come proteggere il contatore in nicchia o pozzetto

Molti appartamenti hanno il contatore dell’acqua collocato in una nicchia esterna al fabbricato oppure in locali non riscaldati. Quando la temperatura esterna va per più giorni al di sotto zero gradi si corrono seri rischi.

Onde evitare rotture dei misuratori basta lasciare fuoriuscire da un rubinetto giusto un filo d’acqua. Anzi, proprio per evitare sprechi inutili, i nostri Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di lasciare scorrere l’acqua dal rubinetto della vasca da bagno in modo da poterla riutilizzare. Un’altra accortezza è di tenere la porta del vano contatore ben chiusa in modo da non far creare ventilazione interna.

Chi vuole mettersi maggiormente al sicuro può usare materiali isolanti, come polistirolo o poliuretano espanso. Le stesse accortezze possono essere prese per il contatore dell’acqua posizionato in pozzetto interrato avendo cura di tenere ben chiuso il tombino.

Attenzione alle case disabitate

Vediamo cosa fare nelle case disabitate. Prima di tutto, tenere chiuso il rubinetto a monte del misuratore e svuotare l’impianto interno prima che arrivi il grande freddo. Anche in questo caso l’utilizzo di materiale isolante come polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili si rivela la mossa giusta.

Cosa fare se si rompe un contatore dell’acqua?

Ogni utente quando si verifica la rottura del contatore dell’acqua deve contattare immediatamente il proprio distributore del servizio idrico. Chi non vuole incorrere in problemi deve adottare precauzioni urgenti per evitare lo scoppio dei contatori dell’acqua a causa del freddo.