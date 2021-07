L’estate rappresenta il momento del relax e delle vacanze. Per questo è amata a tal punto che non si aspetta altro per tutto l’anno. Eppure non proprio tutti possono apprezzare la stagione del sol leone e non si tratta solo di gusti. Chi soffre di ipertensione, ad esempio, deve affrontare molti problemi legati alle alte temperature.

Il caldo aiuta ad abbassare i valori della pressione massima e della minima, al contempo questi cali repentini possono essere eccessivi e rischiosi. Un problema sottovalutato è l’esposizione al sole durante l’assunzione di farmaci che combattono l’ipertensione come calcio-antagonisti e diuretici. Inoltre, spesso a soffrire maggiormente di questa patologia sono gli anziani. In ogni caso, esistono precauzioni e consigli sicuri per affrontare l’ipertensione col caldo estivo consigliati da medici esperti.

I fattori scatenanti che seguono l’aumento della temperatura sono la sudorazione eccessiva, la vaso dilatazione, la perdita di liquidi, il colpo di calore, la pressione altalenante e la variazione tra il caldo esterno e il freddo delle stanze climatizzate. I valori bassi indotti dal caldo derivano anche dalla riduzione del sangue in circolo causati dall’eccessiva perdita di liquidi. Inoltre, in estate c’è anche il problema dell’abbassamento della pressione nelle ore notturne.

Precauzioni e consigli sicuri per affrontare l’ipertensione col caldo estivo

I sintomi più evidenti sono affaticamento, spossatezza, stanchezza, vertigini, arti dolenti, nausea, vista bassa, fino a veri e propri collassi. Per non arrivare a episodi gravi come questi la prima regola è idratarsi in abbondanza. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno è importantissimo, soprattutto per gli anziani che solitamente dimenticano di farlo. Meglio ancora se l’acqua è addizionata di Sali minerali.

Per chi soffre di ipertensione è bene ripararsi dal sole nelle ore più calde e bagnarsi con acqua fresca polsi, caviglie, mani e piedi e il collo. In questo modo si scarica il calore in eccesso. Da evitare, invece, alcolici, caffè, cioccolato e zucchero.

