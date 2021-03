La cura della persona non si sostanzia solo nel prendersi cura della propria pelle o del proprio viso. L’igiene dentale è importante come tutte le altre che in articoli precedenti abbiamo preso in considerazione.

Essa consente di mantenere i denti in salute e di garantirsi un bello e sano sorriso più a lungo rispetto a chi non la pratica con una certa cadenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La pulizia dei denti è importante soprattutto perché riduce il rischio di malattie gengivali o carie. Praticata da un professionista, garantisce una pulizia più accurata e profonda rispetto a quello che un normale spazzolino può fare.

A molti di noi sarà capitato di chiedersi dopo la seduta dal dentista cosa fare e cosa non dopo la pulizia dei denti. Con questo articolo daremo dei pratici consigli su cosa non fare dopo la pulizia dei denti cosi da garantirci un sorriso sano e smagliante.

Cibo

La pulizia dei denti è un appuntamento che ognuno di noi dovrebbe avere l’accortezza di rispettare con se stessi. Essa presenta tantissimi vantaggi come già detto riduce il rischio di infiammazioni o di carie ma oltre a ciò elimina il tartaro, i batteri e favorisce lo sbiancamento dei denti.

Questa operazione andrebbe compiuta ogni sei mesi od al massimo una volta l’anno.

Per quanto riguarda cosa non fare dopo la pulizia dei denti il primo consiglio è quello di evitare i cibi che possono risultare troppo acidi, dolci o gommosi.

Si sconsiglia anche di evitare i cibi che “macchiano” i denti, un esempio è dato dal cioccolato o dai mirtilli.

In generale, si consiglia di aspettare circa un’ora prima di assumere cibo in generale.

Bevande

Per quanto riguarda le bevande si sconsiglia di assumere anche in questo caso tutto ciò che macchia i nostri denti.

Quindi evitiamo caffè, the ed anche il vino, questi sono le bevande che vanno principalmente evitate almeno per qualche giorno.

Allo stesso modo dei cibi si sconsiglia di assumere bevande che risultano essere troppo acide per il nostro palato.

Ecco dei pratici consigli su cosa non fare dopo la pulizia dei denti.