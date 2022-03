Molte volte si sente dire che il libro è sempre meglio del film e la maggior parte delle volte è proprio così. Sicuramente questo succede perché la letteratura, a differenza della settima arte, ha più spazio per sviluppare le proprie doti. Le pagine, infatti, possono racchiudere più dettagli e più informazioni rispetto alle immagini impresse su pellicola, che spesso per necessità non devono oltrepassare le due o tre ore. Per questo oggi parliamo di una trama che sicuramente molti conosceranno, ma che nella sua versione letteraria è totalmente differente. Praticamente tutti conoscono il film, ricco di suspense, ma il libro da cui è tratto è meno conosciuto ma è ancora più interessante. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Un blockbuster di cui sicuramente molti sono a conoscenza

Stiamo parlando di Io sono leggenda, film del 2007 che ha visto Will Smith protagonista di un Mondo dalle tonalità apocalittiche. Il protagonista, in questo scenario, è l’unico abitante umano di una città deserta, svuotata completamente dopo la diffusione di un virus. L’uomo però non è solo. Oltre a godere della compagnia di un pastore tedesco, deve ogni notte difendersi dagli attacchi delle persone infette che si sono trasformate in esseri non capaci di raziocinio. L’apparizione improvvisa di una donna simile a lui, però, cambia tutte le carte del gioco.

Praticamente tutti conoscono il film, ricco di suspense e intrigo, ma molti non hanno letto il libro che è ancora meglio

Il libro, scritto dall’americano Richard Matheson, però, si presenta un po’ diverso. Il protagonista è sempre Robert Neville e la situazione di pericolo è simile. Solo che, essendo stato scritto nel 1954, l’ambientazione era fissata al futuro 2012 e le creature antagoniste sono proprio dei vampiri. Infatti l’uomo, dato che questi possono solo attaccarlo durante la notte, spende le giornate a tentare di studiarli per capire cosa della precedente letteratura sia vero o falso.

I vampiri, infatti, temono l’aglio, hanno paura degli specchi e della luce del sole. Una ragione però c’è ed è scientifica: il loro sangue è infetto. Solo che alcuni conservano il proprio intelletto e altri invece no. Neville però non fa distinzione fra queste due categorie e quando c’è la luce del sole uccide indiscriminatamente. In una delle sue sortite incontrerà una ragazza che gli lascerà una lettera riguardo a cosa sta veramente succedendo.

Lettura consigliata

Tutte le donne dovrebbero leggere questo libro dedicato a tematiche molto importanti riguardanti la femminilità