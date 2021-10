Fumare è certamente un vizio che non fa bene alla nostra salute. E su questo non c’è dubbio. Ma è anche vero che moltissime persone consumano diverse sigarette al giorno. E alcuni arrivano addirittura a un intero pacco nel corso di 24 ore. Ma oggi, più che del fumo, vogliamo parlare di un altro argomento. Ovviamente, faremo sempre riferimento alle sigarette, ma ci concentreremo principalmente sul pacchetto che le contiene. Infatti, quando solitamente consumiamo i prodotti al suo interno, tendiamo a gettarlo nella spazzatura. E forse non tutti hanno pensato a quanto potrebbe essere utile conservarlo per creare degli oggetti davvero inaspettati.

Praticamente nessuno butterà più i pacchetti di sigarette finiti ora che conosciamo questi riutilizzi utilissimi e geniali

Dunque, l’argomento principale è, ovviamente, il riciclo creativo. Spesso abbiamo parlato di questa pratica e, soprattutto, di come applicarla a diversi oggetti della nostra casa. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato alcuni modi sorprendenti in cui potremmo riutilizzare il nostro vecchio materasso. Oppure, qui avevamo spiegato quanto fosse facile riciclare e trasformare delle comunissime buste del caffè. Oggi continuiamo su questa linea concentrandoci però, come già specificato, sui pacchetti di sigarette ormai vuoti. Infatti, se pensavamo potessero non servire a nulla, ci stavamo sbagliando di grosso. Con un po’ di creatività e pazienza, potremo creare degli oggetti davvero inaspettati. Infatti, praticamente nessuno butterà più i pacchetti di sigarette finiti ora che conosciamo questi riutilizzi utilissimi e geniali.

Ecco come riciclare in modo creativo e probabilmente inaspettato per molti i nostri pacchetti ormai finiti

Se ci concentrassimo per un attimo sulla forma dei pacchetti, noteremmo facilmente come questi si adattano alla perfezione a diventare dei contenitori. Infatti, grazie alla loro forma rettangolare, al loro spazio interno e alla parte superiore che chiude il tutto, possiamo inserirci diverse cose dentro. Prima di tutto, per trasformarli e renderli più eleganti, procuriamoci della colla vinilica e dei pezzi di stoffa (anche avanzati da altri lavori) che abbiamo nella nostra casa. Ora, ricopriamo il pacchetto con la stoffa del colore che più ci piace, mescolando anche diverse tonalità e fantasie.

Incolliamo poi con molta cura il tessuto che ricopre il pacchetto con la colla, aiutandoci in caso con un paio di forbici se dovessero esserci dei pezzi che fuoriescono. Una volta che il tutto sarà asciugato, potremo utilizzare il nostro nuovo pacchetto come più desideriamo. Per esempio, quest’ultimo potrebbe diventare un comodissimo portamonete. Oppure, se abbiamo dei bigliettini piccoli da conservare, il pacchetto sarebbe certamente l’ideale. O infine, se volessimo mettere da parte dei post-it, potremo sicuramente affidarci a questa nuova creazione.

