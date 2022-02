Pratica veloce e di gran gusto, la giusta soluzione per un’idea salva cena con soli tre ingredienti

Quante volte capita di rientrare a casa stanchi, dopo una giornata intensa di lavoro e di non avere la minima idea di cosa poter cucinare per la cena.

Ed allora ecco che si apre il frigorifero cercando l’ispirazione giusta e che possa anche piacere a tutti.

Un piatto unico sarebbe davvero fantastico, una soluzione perfetta proprio per chi non ha tanto tempo a disposizione.

Riuscire a trovare una ricetta last minute, che soddisfi palato e appetito è sempre possibile, anche con pochi ingredienti.

Pratica veloce e di gran gusto, la giusta soluzione per un’idea salva cena con soli tre semplici ingredienti

Patate, uova e pomodoro sono tre alimenti che sono presenti in tutte le case, difficile che possano mancare.

Uova e patate alla pizzaiola in padella sono la soluzione perfetta, un piatto unico, saporito e profumato che piace ad adulti e bambini.

Vediamo gli ingredienti per 2/3 persone:

4 uova medie;

2/3 patate grandi;

una scatola di pomodori pelati;

uno spicchio d’aglio;

formaggio filante tritato q.b. (Facoltativo);

origano q.b.

sale

Vediamo il procedimento

Lavare e pelare le patate, tagliarle a fette non troppo sottili, farle sbollentare per 7/8 minuti in acqua bollente salata.

Far soffriggere l’aglio in una padella abbastanza capiente, versare il pomodoro frullato, salare e far cuocere una decina di minuti.

Adagiare le patate lesse cercando di non sovrapporle, far insaporire un paio di minuti.

Creare dei piccoli spazi ed aggiungere le uova.

Insaporire con origano, sale e se si gradisce anche con il pepe.

Coprire e far cuocere a fiamma bassa 5/6 minuti se piace il tuorlo poco cotto, altrimenti una decina di minuti.

Spegnere la fiamma ed aggiungere il formaggio tritato e lasciarlo fondere.

Da poter servire accompagnando con dei crostini o del pane caldo.

È possibile anche evitare di sbollentare le patate facendole cuocere direttamente nel pomodoro.

Fare la prova con la forchetta per controllare la cottura.

Davvero gustose, una preparazione che mette di buon umore, pratica, veloce e di gran gusto.

