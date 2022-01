Può capitare spesso durante la settimana di tornare a casa dal lavoro stanchi e con poca voglia di cucinare. In questi casi le opzioni sembrano essere soltanto due: ordinare qualcosa d’asporto oppure accontentarsi di quello che troviamo dentro il frigo.

Una terza opzione, però, potrebbe essere quella di preparare un piatto semplice e caldo in pochissimo tempo. Magari una fantastica torta salata da poter anche conservare già pronta e riscaldare all’evenienza in pochissimi minuti. Perché allora subire la fame, quando possiamo invece avere pranzo e cena subito pronti grazie a questo piatto semplice e sfizioso da preparare in soli 45 minuti.

Tutti gli ingredienti necessari

2 confezioni da 230 gr di pasta sfoglia pronta;

250 gr di salsicce;

3 cipolle rosse;

3 uova;

10 cl di brandy;

80 gr di parmigiano grattugiato;

olio extravergine di oliva (per rosolare);

sale e pepe.

Pranzo e cena subito pronti grazie a questo piatto semplice e sfizioso da preparare in soli 45 minuti

Per prima cosa, prendiamo le nostre cipolle rosse laviamole, sbucciamole e affettiamole a rondelle. Mettiamole quindi ad appassire in padella con un filo d’olio per 5 minuti, tenendolo la fiamma sempre bassa.

Passati questi 5 minuti uniamo poi la salsiccia, dopo aver eliminato il budello, e sgraniamola per bene in padella utilizzando un mestolo di legno. Facciamo rosolare il tutto per altri 3 minuti, mescolando continuamente, e aggiungiamo poi il brandy alla cottura facendolo evaporare a dovere.

Fatto questo proseguiamo la cottura per altri 5 minuti fino a che le cipolle non saranno completamente cotte, ma sempre croccanti. Spegniamo poi il fuoco e lasciamo il tutto da parte a riposare, coprendo la padella con il coperchio.

Nel frattempo, tagliamo la pasta sfoglia pronta in due dischi di dimensioni leggermente diverse. Prendiamo il più grande e foderiamo il fondo e i bordi di una teglia, precedentemente rivestita di carta da forno, con un diametro di circa 24 cm. Prendiamo poi una ciotola ben capiente e sbattiamoci dentro le uova, aggiungendo poi il composto di salsiccia, cipolla e un poco di parmigiano.

Regoliamo il composto con un pizzico di sale, pepe e versiamo il tutto all’interno della teglia. Livelliamo per bene il composto con una leccarda e chiudiamo il tutto con il secondo disco di pasta, sigillandone per bene i bordi.

A questo punto non rimarrà altro che bucherellare la superficie così creata con i rebbi di una forchetta. Lasciamo un minuto a riposare e inforniamo il tutto a 200 °C per circa 30 minuti. Quando la pasta si sarà cotta per bene, sforniamo e serviamo la nostra torta in un bel piatto da portata.

