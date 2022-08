Finalmente l’estate è arrivata e porta con sé ottime notizie e buonumore. Sappiamo bene, infatti, che durante questa stagione molti di noi si sentono più leggeri e allegri. Ma bisogna anche dire che, come in ogni aspetto della vita, anche l’estate porta con sé alcune situazioni spiacevoli. Tra queste, ritroviamo il fatto che, a causa del caldo, indossiamo vestiti e magliette più striminziti. E non tutti si sentono esattamente a proprio agio con questo look.

In questo caso, quindi, non sono pochi coloro che cercano di dimagrire in vista di questo periodo. E ciò che possiamo fare, ovviamente, è affidarci anche e soprattutto alla nostra alimentazione. I cibi, infatti, contengono delle proprietà che potrebbero aiutarci. E ce ne sono alcuni, in particolare, che potrebbero darci una mano ad accelerare il nostro metabolismo e ad avere un ventre più sgonfio. Come spiegano gli esperti di Humanitas, infatti, il kamut potrebbe aiutare il nostro metabolismo a diventare più veloce. E, inoltre, aiuterebbe anche il nostro ventre a sgonfiarsi. Inoltre, nella lista dei cibi amici in questo caso, ritroviamo anche pomodori, carote e zucchine, deliziosi e ottimi per sgonfiarsi.

Ecco cosa ci serve per preparare un’insalata di kamut estiva davvero deliziosa

Ora che abbiamo visto le proprietà dei cibi appena citati, dobbiamo capire come cucinarli per poterli sfruttare al meglio. In questo caso, dato il caldo torrido tipico dell’estate, potremmo provare alcune ricette fresche e veloci. E, tra queste, c’è l’insalata mediterranea di kamut. Per realizzarla avremo bisogno di:

200 g di kamut biologico a cottura veloce;

150 g di zucchine;

150 g di pomodorini;

1 cipolla;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 spicchio di aglio;

sale;

basilico;

limone.

Pranzo che accelererebbe il metabolismo e sgonfierebbe la pancia

Per prima cosa, mettiamo l’acqua in pentola e lasciamola bollire. Immergiamo poi il kamut e aspettiamo che cuocia. Nel mentre, tagliamo in piccole fettine le zucchine, grigliandole fino a cottura. Occupiamoci anche di tagliare i pomodorini in piccoli cubetti. Quando il kamut sarà cotto, scoliamolo e lasciamo che si freddi per qualche istante. Versiamolo poi in una grande ciotola e mettiamo, assieme a questo ingrediente, anche le zucchine tagliate e grigliate e i quadratini di pomodori.

Spremiamo un limone e cospargiamo la nostra insalata del suo succo. Infine, tagliamolo in piccolissimi cubetti anche l’aglio e la cipolla e aggiungiamoli all’insalata. Aggiustiamo di sale e olio ed ecco che avremo il fresco pranzo che accelererebbe il metabolismo e che ci aiuterebbe ad avere una pancia più sgonfia. Ovviamente, prima di provare la ricetta, parliamone con il nostro medico di fiducia. Solo un esperto, infatti, potrà dirci se questo pasto può essere funzionale per il nostro fisico.

