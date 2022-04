Capita spesso di trovarsi in quelle giornate di poca voglia e molta fame in cui un piatto semplice e veloce può davvero essere la svolta. Proprio in questi momenti si vede il vero valore di quelle ricette intelligenti e svuota frigo come gli involtini e le frittate. Perché allora non prepariamo proprio una combinazione di questi due piatti: gli involtini di frittata con pancetta croccante.

Gli ingredienti necessari per i nostri buonissimi involtini

8 uova;

60 g di Toma;

12 fettine sottili di pancetta tesa;

60 g di parmigiano;

1 cucchiaio di amido di mais (maizena);

100 ml di latte;

2 rametti di timo fresco;

noce moscata;

paprika;

olio

sale e pepe.

Pranzi e cene saranno un successone grazie a questo piatto di involtini un sacco golosi e semplici da preparare

Per iniziare prendiamo l’amido e mettiamolo in una ciotola a sciogliere con il latte ancora freddo. Versiamo poi in una terrina le uova e sbattiamole usando la frusta per poi unire il tutto al composto di latte e amido. Mescoliamo con del parmigiano, della noce moscata, qualche fogliolina di timo e regoliamo di sale e pepe fino ad ottenere un composto spumoso.

A questo punto, prendiamo una teglia rettangolare e foderiamola con carta da forno precedentemente spennellata con un goccio d’olio extravergine d’oliva. Versiamo all’interno il composto fino a che non avremo raggiunto uno spessore di almeno 3 o 4 mm. Se lo spessore ci sembra inferiore o il composto non copre tutta la teglia basterà cambiarla e prenderne una un po’più piccola.

Mettiamo tutto in forno preriscaldato a 180 °C e facciamolo cuocere per almeno 10 minuti in modo che si addensi. Quindi, sforniamo e lasciamo ad intiepidire.

Ultimi passaggi

Non ci resterà che rovesciare la frittata su un piatto, eliminare con cura tutta la carta da forno e tagliarla in rettangoli uguali. Distribuiamo la superficie di ogni rettangolo con il Toma tritato finemente e arrotoliamo il tutto con delle fettine di pancetta e uno stecchino.

Ora che i nostri involtini saranno pronti, disponiamoli su una pirofila leggermente oliata e facciamo riscaldare in forno per 8 minuti sempre a 180 °C. Il risultato sarà un piatto buono e sfizioso come pochi grazie al quale pranzi e cene saranno un successone.

