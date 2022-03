Anche se in molti si stanno adoperando per mettere a punto le pulizie di primavera e riorganizzare gli armadi, altre pulizie non hanno stagione. Molti, infatti, staranno cominciando a lavare piumoni e piumini per riporli, altri invece si staranno dedicando alle pulizie di fondo di terrazzi e balconi. Tuttavia le pulizie di ambienti di uso quotidiano come il bagno e la cucina non conoscono stagionalità e per questo meritano sempre la giusta attenzione. Per questa ragione di seguito proporremo una soluzione totalmente naturale, conservabile a lungo, efficace ed economica. Ed infatti grazie a questo trucchetto potremmo risparmiare soldi e far brillare bagno e cucina grazie alla sua azione pulente.

Cosa ci serve?

Un dei rimedi naturali per le pulizie più apprezzati è il bicarbonato ma se vogliamo far splendere bagno e cucina quello che ci serve è il limone. Oggi vedremo come realizzare un detergente naturale da utilizzare sia sull’acciaio sia sulle piastrelle per pulirle alla perfezione e lasciare uno splendido profumo. Ulteriore vantaggio è che una volta realizzato il nostro detergente possiamo conservarlo in frigo per molti mesi. Quel che serve per la nostra miscela è:

4 limoni;

250 ml acqua;

200 g sale fino;

50 ml aceto bianco.

Cominciamo tagliando i limoni in piccoli pezzi per poi metterli a bollire insieme agli altri ingredienti per circa 15 minuti. Dopo la fase di ebollizione, togliamo dal fuoco e con un frullatore a immersione mixiamo il tutto ottenendo una crema detergente. Lasciamo freddare per poi inserire il tutto in un contenitore da conservare in frigo.

Potremmo risparmiare soldi e far brillare bagno e cucina eliminando macchie e calcare con questo detergente naturale profumato

Questo eccezionale composto è efficace per far brillare qualsiasi superficie. In cucina, ad esempio, non solo la miscela è ottima per rimuovere le macchie di sporco dai fornelli o il calcare dal lavello. Con il nostro detergente possiamo sostituire il sapone per i piatti ottenendo comunque delle stoviglie perfettamente pulite e profumate. Allo stesso modo possiamo utilizzare il composto di limone, sale e aceto anche per lucidare le posate.

Nel bagno, poi, possiamo utilizzarlo per rimuovere il calcare dall’acciaio grazie all’azione solvente del limone e dell’aceto. Il detergente naturale può essere usato sia sui miscelatori per rimuovere ogni residuo di calcare che sul soffione della doccia.

Ultimo, ma non meno importante, questa soluzione è fantastica anche per pulire mattonelle e piastrelle. Grazie alla forte azione pulente elimineremo ogni macchia lasciando la stanza con un gradevolissimo e fresco aroma di pulito.

