Le nostre case hanno diversi servizi diventati essenziali e che per funzionare necessitano di energia elettrica. La stessa ha però un costo che va a incidere sul nostro bilancio familiare, soprattutto nei momenti di aumenti.

Per abbassare la cifra da pagare in bolletta, dunque, sarà necessario adottare vari accorgimenti. D’altronde anche i più piccoli, sommandosi tra loro, potrebbero andare a ridurre quella che è la spesa. Sarà importante dunque sapere che, adottando anche una piccola abitudine alla quale non facciamo caso, potremmo risparmiare energia elettrica in cucina.

Occhio alle scelte e alle abitudini

Tra i responsabili dei maggiori consumi si annovera spesso il boiler elettrico. Esiste però anche un’alternativa più economica per avere acqua calda in bagno e cucina.

In quest’ultima stanza, diversi sono gli elettrodomestici che potrebbero incidere sul costo della bolletta. Sarà preferibile sceglierli di una classe energetica elevata seguendo la nuova scala che in ordine crescente va da G ad A. Ovviamente, però, sarà importante anche la modalità di uso che ne faremo. Spesso, infatti, con i nostri gesti quotidiani possiamo incidere negativamente sui consumi.

È il caso di quando sistemiamo la spesa nel frigorifero mantenendolo aperto o di quando inseriamo una pietanza senza farla raffreddare. In ambedue i casi, l’aria interna all’elettrodomestico si riscalderà e per tornare al punto di partenza richiederà più energia. Non meno accortezze richiederà il forno elettrico, talvolta responsabile di veri e propri salassi.

Potremmo risparmiare energia elettrica in cucina evitando questo comune errore che commettiamo quasi tutti durante le cotture in forno

Il forno è un elettrodomestico che usiamo spesso in cucina, perché permette di preparare piatti appetitosi e anche con una certa facilità. Dunque, diminuirne l’uso non sempre risulta facilissimo. Sarà bene, quindi, stare attenti mentre lo si usa per abbattere i consumi.

È risaputo che converrebbe terminare le cotture a forno spento sfruttando il calore immagazzinatovi. Così come per non disperderlo, bisognerebbe evitare di aprire lo sportello durante la cottura. Eppure, nonostante quest’ultima consapevolezza, ci sono dei momenti in cui siamo costretti a farlo. Si tratta di quando dobbiamo rigirare qualcosa in una teglia o ad esempio controllare la cottura di una torta tramite uno stecchino.

Infatti, tendiamo a tenere lo sportello aperto e a compiere l’operazione senza estrarre il cibo dal forno, un’azione che viene spontanea. In realtà, sarebbe consigliabile estrarre la teglia e chiudere il forno. Poggiare dunque la nostra preparazione sul piano cottura e occuparcene. Solo una volta ultimato ciò che dobbiamo fare, potremo riaprire velocemente il forno e reinserire la teglia all’interno. Eviteremo in questo modo dispersione di calore e dunque un aumento dei consumi per tornare alla temperatura necessaria.

