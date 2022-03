Potremmo risparmiare 100 euro al mese semplicemente cambiando queste abitudini quotidiane e imparando questi trucchetti a cui non avevamo pensato

“Sono i dettagli a fare la differenza” è una frase che sentiamo citare molto spesso. Parole che potrebbero rivelarsi molto utili quando parliamo di risparmio e attenzione alle finanze. Infatti pochi ne sono consapevoli ma potremmo risparmiare 100 euro al mese senza sforzi semplicemente cambiando alcune abitudini, a cui non facciamo mai caso. È il momento di iniziare a modificarle e imparare anche qualche trucchetto per mettere da parte un bel gruzzoletto al 31 di ogni mese.

Risparmiamo sull’alimentazione e facciamo bene alla salute

Sembra incredibile ma uno dei primi trucchetti per risparmiare è quello di lavorare sull’alimentazione. E il vantaggio è doppio, perché oltre a mettere soldi da parte riusciremo anche a mangiare meglio. Facciamo la lista della spesa per ridurre gli eventuali sprechi e acquistiamo sempre prodotti di stagione. In genere costano meno, contengono pochi conservanti e sono decisamente più sani.

Se siamo comunque golosi e proprio non riusciamo a rinunciare ai cibi sfiziosi, niente paura. Possiamo cambiare un’abitudine che ci fa spendere senza che ce ne accorgiamo. Facciamo un piccolo calcolo. Caffè e dolce al bar costano circa 2 euro, centesimo più, centesimo meno. Aggiungiamo anche una bottiglietta d’acqua da portare a lavoro. A fine mese avremo speso circa 100 euro. Proviamo invece a fare colazione e a portarci l’acqua da casa. Il risparmio è assicurato.

Risparmiamo sui trasporti

In questi giorni i costi dei carburanti sono alle stelle. E la primavera è appena iniziata. Quale migliore occasione per iniziare a mettersi in moto e andare a lavoro a piedi o in bicicletta?

Se siamo pigri o il luogo di lavoro è troppo lontano, niente paura. Abbiamo a disposizione anche i mezzi pubblici o la bici elettrica. Facendo una media mensile, andare a lavoro in auto, parcheggio compreso, ci costa circa 8 euro al giorno. A volte anche di più. Gli abbonamenti ai mezzi o il servizio di bike sharing circa 5 in meno. Un risparmio di 100 euro ogni 30 giorni.

Chiudiamo con i trucchetti per risparmiare qualcosa in casa. In primo luogo potremmo cambiare tutte le lampadine di casa e optare per quelle a led o a risparmio energetico. Sul lungo termine riusciremo a mettere da parte una cifra notevole.

La seconda buona abitudine da adottare è quella di ridurre gli sprechi inutili. Chiudiamo l’acqua quando ci laviamo i denti oppure quando facciamo la doccia. Spegniamo i led luminosi degli elettrodomestici. Usiamo dei para-spifferi per mantenere la casa calda e risparmiare sul riscaldamento.

Ci stiamo avvicinando alla stagione estiva e tra poco inizieremo ad azionare i condizionatori. Se vogliamo risparmiare ben più di 100 euro al mese, evitiamo di piazzarli dietro tende e divani. Queste barriere rallentano la diffusione dell’aria fresca. Il risultato è che dovremo tenere acceso per più tempo l’elettrodomestico e vedremo lievitare la bolletta.

