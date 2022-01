Non tutti forse la conosceranno, ma al Mondo esiste una radice che ha la stessa consistenza delle patate ma il sapore dei carciofi. Sembrerà assurdo, ma sono proprio queste le caratteristiche che hanno reso il topinambur un alimento tanto apprezzato negli ultimi anni. Dai ristoranti ai programmi di cucina, sempre più spesso sentiamo parlare di questo prezioso alimento ormai facilmente reperibile ovunque. Ma il topinambur non è solo delizioso, ma vanterebbe anche delle strepitose qualità a favore dell’organismo, in particolare per la salute dell’intestino.

Oltre alla quantità di vitamine al suo interno, tra cui C, A, E e B, il topinambur vanterebbe un interessante apporto di inulina. Questa fibra solubile sarebbe di supporto all’intestino al fine di un minor assorbimento di grassi e zuccheri, nonché di colesterolo nel sangue.

Regolarità intestinale

Sempre l’alto quantitativo di fibre poi, promuoverebbe la corretta attività e mobilità intestinale. Insomma, il topinambur sembrerebbe una vera risorsa per aiutare il nostro organismo. Ecco perché potremmo ridurre grassi e zuccheri nel sangue svuotando l’intestino grazie a questa vellutata ricca di fibre e facile da preparare, ma vediamo come.

La preparazione è davvero semplice e non dovremo fare altro che lavare il nostro topinambur e privarlo della buccia esterna, magari con l’aiuto di un pelapatate. Una volta rimossa la buccia tagliamo il topinambur a tocchetti delle stesse dimensioni e mettiamo da parte in acqua acidulata per non farlo annerire.

Tritiamo finemente dello scalogno o della cipolla che metteremo a rosolare in padella con poco olio per qualche minuto. Successivamente aggiungeremo il topinambur a pezzetti e copriremo con del brodo vegetale o con dell’acqua bollente.

Lasciamo che il tutto cuocia per circa 30 minuti aggiungendo ulteriore brodo o acqua se necessario.

Quando il topinambur sarà morbido possiamo frullarlo all’interno di un mixer o frullatore a immersione e sbizzarrirci con gli abbinamenti.

Possiamo rendere più cremosa la nostra vellutata aggiungendo del latte di mandorla, ad esempio, o dello yogurt greco.

La vellutata può essere ulteriormente arricchita con della frutta secca tostata, come ad esempio noci o mandorle. Infine potremmo arricchire la vellutata con dell’olio, alimento antiossidante contro colesterolo cattivo e malattie cardiovascolari.

La nostra vellutata amica dell’intestino avrà la morbida consistenza delle patate ma saprà sorprenderci con un inaspettato sapore di carciofo.

