Risparmiare, risparmiare, risparmiare. È questa la parola che ricorre più frequentemente nei discorsi che circolano in giro. E con l’aumento dei prezzi è diventata un’esigenza molto diffusa. Come farlo senza rinunciare a cibi nutrienti e appetitosi? La Redazione propone un piatto di alto valore nutritivo da realizzare spendendo solo 2 euro. Vediamo come fare.

I nutrizionisti raccomandano di consumare pesce almeno tre volte a settimana, scegliendo il pesce azzurro per il suo contenuto di Omega 3. Tenteremo di risparmiare senza rinunciare alle esigenze nutrizionali. Abbiamo scelto un piatto salutare che si può realizzare con le acciughe, chiamate comunemente alici, un noto pesce dei nostri mari. Le acciughe sono molto nutrienti e apportano numerosi benefici.

Potremmo preparare una cena gustosa con soli 2 euro e un alimento proteico che riduce il colesterolo e protegge ossa e denti

La ricetta prevede la cottura al forno per mantenere le proprietà nutrizionali delle acciughe. I nutrizionisti infatti sconsigliano la frittura soprattutto a chi deve mantenere sotto controllo il colesterolo.

Cominciamo con l’acquisto del pesce che deve essere freschissimo. Come fare per verificarlo? L’acciuga deve essere compatta e non molle, e deve avere gli occhi vivaci.

Ingredienti per una persona

300 g di acciughe;

300 g di carote;

pangrattato q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

una manciata di pomodorini o pomodori a pezzi;

una manciata di capperi;

sale q.b.

Preparazione e costi

Diliscare le acciughe e privarle della testa, lavarle e farle sgocciolare e, nel frattempo, mettere i capperi in acqua perché perdano l’eccesso di sale. Prendere una teglia larga, precedentemente rivestita di carta da forno e versarvi un filo d’olio. Passare le acciughe nel pangrattato e disporle nella teglia in modo che non si accavallino, salare leggermente. Pulire e lavare le carote e tagliarle a rondelle, lavare e tagliare a metà anche i pomodorini. Distribuire sulle acciughe le verdure, i capperi sgocciolati e un leggero velo di pangrattato. Salare con moderazione e oliare secondo i gusti. Infornare a 200 gradi in forno preriscaldato e cuocere per circa 15 minuti o fino alla formazione di una bella crosticina dorata. Il piatto va servito caldo.

I costi variano da città a città ma, facendo una media dei prezzi, abbiamo considerato circa 1,30 euro per le acciughe non diliscate, 20 centesimi per l’olio e 50 centesimi per le verdure e i capperi. Il prezzo sale leggermente per le acciughe già diliscate. Possiamo preparare il pangrattato a costo zero, grattugiando gli avanzi di pane raffermo con un frullatore a lama. Questo è uno dei tanti modi in cui potremmo preparare una cena gustosa spendendo poco e difendendo la nostra salute.