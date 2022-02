Perdere peso è sempre un po’ un terno al lotto. Capita che diete dimagranti non sortiscano l’effetto sperato, oppure succede di perdere moltissimo peso in poco tempo per poi riacquistarlo dopo qualche settimana. Oppure capita che alcuni esercizi per il corpo risultino inefficaci, senza una dieta sana di accompagnamento. Esistono alcuni alimenti particolarmente efficaci contro il colesterolo alto, altri che aiutano ad aumentare o abbassare la pressione a seconda della nostra situazione. Un modo efficace per dimagrire velocemente è fare una combo di tante abitudini salutari. Non rinunciare all’esercizio fisico, come neanche al cibo sano e povero di grassi cattivi. Mangiare frutta e verdura di stagione è un’ottima abitudine quotidiana, soprattutto in sostituzione di alimenti complessi, come le merendine, per spezzare la fame tra i pasti principali.

Potremmo perdere peso in un battibaleno con questi 6 frutti miracolosi che andrebbero mangiati tra i pasti per bruciare più facilmente i grassi

Oltre alla verdura di stagione, come per esempio la verza, anche la frutta è importantissima. Vediamo quindi 6 tipologie di frutta completamente di stagione, che potrebbero aiutarci nel dimagrimento veloce e, soprattutto, nel mantenimento nel tempo del peso forma. Ognuna di esse ha proprietà benefiche non solo per la forma fisica, ma anche per depurare alcuni organi. Oppure per limitare alcune particolari patologie cardiache, per il controllo di glicemia e colesterolo alto.

Avocado

Ricco di acidi grassi monoinsaturi e fibre, avrebbe proprietà antiossidanti. Con una buona quantità di vitamine A, C, E, ferro, potassio, calcio e magnesio, ridurrebbe i livelli di colesterolo e riequilibrerebbe la produzione di cortisolo. Quest’ultimo punto è particolarmente importante poiché un aumento del cortisolo, appunto, potrebbe comportare disturbi del sonno, patologie cardiache, ipertensione e difficoltà di concentrazione.

Fragole e mela

Le fragole conterrebbero leptina e adiponectina che stimolerebbero il metabolismo, aiutandolo a diventare più veloce e a bruciare più facilmente i grassi.

La mela è importante mangiarla prima dei pasti principali. Anche questo frutto aiuterebbe per il metabolismo veloce e l’assorbimento dei grassi.

Limone e pera

In questo articolo precedente, avevamo già parlato delle sue proprietà miracolose per il metabolismo. Alcuni esperti sostengono che una spremuta di prezzemolo e limone ogni mattina aiuterebbe anche per la depurazione di fegato e reni.

Invece la pera è ricca di fibre e ci aiuterebbe a mantenere il controllo sull’appetito tra i pasti principali. Si possono mangiare anche nei casi in cui si soffre di glicemia alta. Così come le fragole e le mele.

Arance

Ricche di vitamina C, sono fonte di fibre e di acqua. Per una deliziosa ricetta, come accompagnamento di una carne magra adatta davvero a tutti, si consiglia la lettura di questo articolo. Dunque, potremmo perdere peso in un battibaleno con questi frutti, che aiuterebbero il nostro metabolismo, facendolo diventare più veloce anche a 60 anni.