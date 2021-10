Negli ultimi anni sono aumentate esponenzialmente le famiglie che adottano un cane e/o un gatto. La convivenza ha fatto scoprire aspetti della vita di questi animali che forse erano poco conosciuti. I gatti sono animali da compagnia come i cani, ma indipendenti e meno impegnativi. Hanno dei modi di comportarsi molto particolari che a volte potrebbero farci sorridere oppure infastidirci.

Potremmo non apprezzarlo, ma è questo il motivo per cui il nostro gatto ci mostra spesso il sedere.

Sicuramente sarà capitato a chi possiede un gatto di notare questo comportamento magari leggendo un libro oppure guardando la televisione. Non potendolo capire lo si ritiene un atto sgradevole e poco igienico, tanto da spostare in malo modo l’animale oppure sgridarlo. Pochi sanno che in realtà questo gesto del gatto è interpretare positivamente.

Come sappiamo i gatti annusano i propri simili per riconoscersi tra loro. Quando si incontrano si annusano il muso e il collo e poi procedono verso i fianchi e infine verso l’ano. In questo modo i gatti, come i cani, riconoscono o prendono informazioni su chi li circonda catturando i feromoni che emana l’altro gatto.

Queste sostanze sono prodotte dalle ghiandole sudoripare collocate tra i cuscinetti delle zampe, dalle ghiandole sebacee situate intorno alla bocca, al mento, sopra gli occhi e sulla base dei genitali.

Il gatto adotta lo stesso comportamento con il suo padrone: gli mostra il sedere e lo invita ad annusarlo per relazionarsi a lui. Per essere precisi, è dunque uno dei segnali attraverso il quale il felino mostra tutto il suo amore e affetto. Per questo suo comportamento non bisogna assolutamente rimproverarlo, perché potrebbe sentirsi non accettato all’interno della famiglia e reagire indispettendosi e assumendo comportamenti aggressivi.

