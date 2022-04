Per chi cerca un primo nutriente, di grande effetto ma anche semplice e veloce da realizzare questa ricetta fa proprio al caso suo. Stiamo parlando infatti di un risotto leggero e delicato che saprà deliziarci con le sue note decise e la consistenza cremosa. Un piatto buonissimo che ci aiuterà a fare scorta di antiossidanti naturali, come la vitamina A, senza però andare a sacrificarne il gusto.

Tutti gli ingredienti necessari alla nostra ricetta

320 g di riso Arborio;

120 g di bacon;

400 g di zucca;

40 g di parmigiano grattugiato;

20 g di parmigiano a scagliette;

2 scalogni;

1 ciuffo di prezzemolo;

10 cl di vino bianco secco;

1 l di brodo vegetale;

1 noce di burro;

olio extravergine di oliva;

pepe nero;

sale.

Potremmo fare il pieno di vitamina A grazie a questa golosa variante del risotto con zucca e bacon

Per prima cosa prendiamo il brodo vegetale e mettiamolo su un pentolino a bollire perché ci servirà anche dopo, durante la cottura del risotto. Nel frattempo che il brodo riscalda, iniziamo a tagliare il bacon a dadini per poi metterlo in una padella a rosolare con un poco d’aglio. Dopo appena qualche minuto, eliminiamo l’aglio e togliamo il bacon dalla padella, tenendo però il grasso fuoriuscito.

Fatto questo togliamo la buccia alla zucca e tagliamola cubetti, laviamo e sbucciamo gli scalogni e poi tritiamoli finalmente assieme a un ciuffo di prezzemolo. Mettiamo tutto a soffriggere nella stessa padella con un filo d’olio e, trascorsi 5 minuti a fiamma bassa, mescoliamo fino a cottura.

Aggiungiamo quindi il riso all’interno della padella e facciamolo tostare per un paio di minuti. Una volta che si sarà tostato uniformemente alziamo la fiamma e facciamo sfumare con il vino bianco secco.

Per proseguire con la cottura del riso, dovremo allora aggiungere il bacon e cuocere a fiamma viva per 15 minuti. Aggiungiamo il brodo caldo per la cottura, mettendo sempre due mestolate alla volta man mano che viene assorbito dal riso.

Una volta terminato il brodo e quando il riso sarà ben cotto, togliamo la pentola dal fuoco e aggiungiamo burro e parmigiano per la mantecatura. Il risultato dovrà essere un risotto fermo e cremoso, da decorare con un pizzico di pepe nero e qualche scaglia di parmigiano. Ecco che potremmo fare il pieno di vitamina A con questo piatto fantastico e delicato che saprà stupire anche i palati più difficili.

