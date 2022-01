Talvolta tendiamo a tenere in considerazione solo i tagli nobili della carne credendo che siano gli unici a meritare attenzione. In realtà anche tagli meno pregiati e decisamente meno costosi possono riservare grandi sorprese di gusto, oltre che per la salute. Tra i tagli del quinto quarto, ad esempio, il fegato è uno di quelli che sarebbe più ricco di ferro e vitamina D. Questi sono nutrienti che potrebbero aiutare la salute di ossa e denti ed aiutare il sistema circolatorio.

Ecco perché oggi vedremo una ricetta a base di fegato che affiancheremo ad uno degli ortaggi più amati dell’inverno: i carciofi. Anche questo ortaggio vanterebbe buone qualità nutritive aiutando il fisico grazie all’abbondanza di antiossidanti, vitamine e minerali.

Potremmo fare il pieno di ferro e vitamina D con questa ricetta veloce perfetta a pranzo e cena

Gli ingredienti sono essenziali e la preparazione è davvero semplice e veloce. Ecco perché questa risulta non solo una ricetta nutriente ma anche rapida da realizzare e, pertanto, perfetta per pranzo e cena.

Gli ingredienti che ci serviranno sono:

fegato di vitello 800 g;

cipolle rosse;

carciofi;

vino bianco;

burro.

La ricetta parte dalla pulizia dei carciofi per la quale dovremo da subito tenerci vicino un a bacinella di acqua e limone. Cominciamo sbucciando i carciofi rimuovendo le foglie esterne e dure fin quando alla base il colore non tenderà al bianco. Questo è il segnale che potremo fermarci e recidere il gambo e la parte apicale del carciofo. Successivamente tagliamo il carciofo a metà e rimuoviamo la peluria che troviamo al suo interno. Infine, dovremo tagliare a fettine i carciofi di 3-4 millimetri. Fatta questa operazione tuffiamo i carciofi in acqua e limone per evitare che anneriscano.

Ci vuole fegato

Messi da parte i carciofi dovremo pulire le cipolle ed affettarle finemente per poi metterle in padella con una noce di burro. Quando la cipolla sarà ammorbidita possiamo buttare in padella anche i carciofi e lasciar cuocere aggiungendo un filo di acqua per 10 minuti. Quando saranno morbidi, possiamo aggiungere il nostro fegato di vitello che avremo fatto a fettine precedentemente. Alziamo la fiamma e lasciamo che le fette di fegato cuociano circa un minuto per lato per poi girarle. Una volta girate possiamo sfumare con del vino bianco o del brandy.

Quando l’alcol sarà evaporato, finiamo di cuocere un altro minuto per poi salare e pepare e portare in tavola ben caldo.

Ecco che con pochi soldi e poco tempo, potremmo fare il pieno di ferro e vitamina D risolvendo i problemi di pranzo e cena.

