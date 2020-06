La giornata odierna era importante in quanto oggi scadeva un turning point annuale di Proiezionidiborsa. Il prossimo scadrà il 31 luglio e poi 14 dicembre.

La view dopo la giornata odierna è la seguente: potremmo essere all’inizio di una nuova forte gamba rialzista per i mercati azionari.

Quando la tendenza giornaliera e settimanale continua a premere al rialzo non si deve far altro che allinearsi a questa forza e seguirla. L’unica accortezza è quella di mantenere sempre gli stop loss inseriti onde evitare brutte sorprese.

Apriamo una parentesi a proposito. Qual è il rischio di mantenere una posizione aperta per diversi giorni?

Molti temono una forte apertura di giornata di contrattazione in senso contrario alla propria posizione. E in questo caso non c’è stop loss che tenga in quanto questi livelli in questi casi vengono ampiamente scavalcati.

Un mercato azionario che apre a -6% o addirittura -10% è un caso che non accade tanto spesso. C’è anche da dire che la paura di questi evento non giustifica poi le opportunità che si perdono non mantenendo una posizione overnight in un trend direzionale.

Uno sguardo alla proiezione annuale

La linea blu che è il grafico delle Borse mondiali dovrebbe continuare nella direzione di quella rossa (la nostra proiezione). Il peggio dovrebbe essere alle spalle e come da nostre previsioni poliennali si dovrebbe continuare al rialzo fino al luglio 2021.

Frattale previsioni anno 2020 per le Borse mondiali

Quali sono i livelli che continueranno a mantenere per questa settimana il rialzo in corso? Chiusure giornaliere superiori a

Dax Future

11.572

Eurostoxx Future

3.020

Ftse Mib Future

18.140

S&P 500

2.961

Cosa attendere invece per i prossimi 2/3 giorni? Non vediamo al momento pericoli e riteniamo che ci possano essere implicazioni ribassiste solo con chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Potremmo essere all’inizio di una nuova forte gamba rialzista per i mercati azionari

Quali livelli darebbero spinta invece al ribasso?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

12.145

Eurostoxx Future

3.177

Ftse Mib Future

19.190

S&P 500

3.075

Si procederà per step.