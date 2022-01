Sebbene oggi davanti a qualche colpo di tosse siamo tutti più in guardia date le circostanze correnti, da sempre l’inverno e il freddo causano malanni. Tra le conseguenze più classiche dei disagi invernali c’è la tosse grassa e persistente, accompagnata da muco e catarro.

Queste sono reazioni del nostro organismo ad un’infezione in corso che il corpo cerca di arginare ed espellere. La tosse grassa ad esempio è la risposta dei polmoni che tentano di espellere attraverso le secrezioni mucose, e quindi il catarro, la proliferazione batterica.

Tossendo, infatti, il fisico prova ad eliminare l’infezione ma, per agevolare il processo, sarebbe opportuno fluidificare le secrezioni di catarro.

Un fastidio comune da non trascurare

Per quanto diffuso, quello della tosse grassa è un fenomeno da tenere in considerazione, specie nei soggetti più fragili. A tal proposito sarebbe sempre opportuno il consulto di un medico sulla terapia migliore da mettere in atto. Tuttavia potremmo agevolare l’eliminazione delle secrezioni con qualche vecchio trucchetto.

Bere molti liquidi e tenersi al caldo, per quanto banale, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel trattamento della tosse e del catarro. Le zuppe calde ad esempio potrebbero essere un toccasana per rimettersi in sesto ed eliminare muco e tosse. Allo stesso modo l’alimentazione è importante per aiutare l’organismo a rinforzare il sistema immunitario.

Cibi ricchi di vitamina C ad esempio sono spesso consigliati a tal proposito. Tra questi sono indicati arance e mandarini o, volendo, questo frutto che contiene più vitamina C di entrambi.

Potremmo eliminare la tosse e sciogliere catarro e muco con questo strepitoso rimedio della nonna

Sono poi le tisane ad essere uno dei rimedi domestici più apprezzati contro i malanni di stagione, specialmente quelle dall’effetto balsamico. In tanti adottano infusi di cannella e zenzero date le proprietà lenitive e antinfiammatorie che entrambi vanterebbero. Allo stesso modo anche tisane di liquirizia, malva e chiodi di garofano potrebbero agevolare il processo di guarigione.

Se però chiediamo alle generazioni passate quale sia il rimedio naturale più efficace contro la tosse grassa e gli accumuli di muco e catarro, la risposta sarà sempre la medesima.

I suffumigi, o fumenti che dir si voglia, da sempre sono apprezzati per contrastare il problema del catarro. Sarà sufficiente munirsi di una pentola di acqua bollente nella quale verseremo del bicarbonato, del sale e delle fragranze balsamiche. Estratti di pino, ad esempio, così come quelli di menta, eucalipto e timo sono tutte valide opzioni per i suffumigi.

Come farlo

Dopo aver fatto bollire l’acqua ed aver aggiunto gli ingredienti, posizioneremo la testa sopra di essa coperta da un asciugamano. Inalando il vapore aiuteremo i polmoni a liberarsi e far sciogliere gli accumuli di muco nei seni nasali.

Ecco come potremmo eliminare la tosse e sciogliere catarro e muco con questo strepitoso rimedio della nonna

