È unanimemente riconosciuta l’importanza di mantenere il fisico in salute cercando di eliminare le tossine in eccesso. Se non correttamente smaltite, queste potrebbero portare a conseguenze più o meno gravi ma che, comunque, è possibile prevenire. Oltre ad uno stile di vita sano e corretto, infatti, sono molteplici i rimedi naturali a nostra disposizione per ottenere un organismo più pulito. Avevamo riportato un esempio pratico parlando di questa bevanda che potrebbe essere utile per depurare il fegato grasso ed eliminare gli eccessi di colesterolo. Oggi invece ci concentreremo su un rimedio naturale che non solo apporterebbe interessanti qualità di depurazione dei reni, ma anche di eliminazione dei liquidi corporei. Grazie al vegetale che scopriremo nell’articolo, non solo potremmo depurare i reni ma anche contrastare gambe e piedi gonfi.

Le possibili cause

Può capitare, specialmente al mattino, di percepire un gonfiore eccessivo agli arti inferiori quali gambe e piedi. Le cause legate a questo fenomeno possono essere molteplici ma spesso sono legate ad un’alimentazione sregolata, scarsa mobilità e una cattiva circolazione linfatica. Da subito, dunque, risulterebbe evidente come una dieta più sana congiunta ad attività fisica potrebbe apportare vantaggi contro questo disturbo. Inoltre per arginare il problema di gambe e piedi gonfi potrebbe essere necessario stimolare l’eliminazione dei liquidi in eccesso e la ritenzione idrica.

A questo scopo, potrebbe essere utile tenere in considerazione gli effetti drenanti delle foglie di betulla.

Potremmo depurare i reni e ridurre il gonfiore a gambe e piedi semplicemente con questo rimedio contro la ritenzione

Le foglie di betulla vanterebbero delle interessanti proprietà depurative nei riguardi di tutto l’organismo. A questo prodotto sarebbe associata, infatti, la capacità di stimolare l’espulsione dei liquidi attraverso le urine. Infatti, la betulla sembrerebbe indicata per stimolare la diuresi e, dunque, l’eliminazione dei liquidi e delle tossine. Questo aiuterebbe a ripulire non solo le vie urinarie ma anche organi di filtraggio come i reni. Ultimo ma non meno importate, è l’azione diuretica e drenante che potrebbe risultare utile contro la ritenzione e il gonfiore a gambe e piedi sgonfiandoli.

La betulla è facilmente reperibile in erboristeria o nei supermercati più forniti e può essere consumata come tisana o decotto.

Tuttavia questo rimedio, seppur naturale, potrebbe nascondere delle controindicazioni. Pertanto prima dell’assunzione al fine di trattare determinati disturbi sarebbe opportuno il consiglio di un medico.

