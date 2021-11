Prendersi cura della propria casa non è sempre semplice come può sembrare. Infatti, molti di noi passano ore ed ore a pulire ogni angolo del proprio appartamento, non riuscendo mai ad ottenere il risultato sperato. E questo succede soprattutto con gli oggetti che si hanno in aree della casa tanto frequentate, come il bagno. Basta pensare al nostro box doccia, spesso pieno di aloni o macchie a causa dell’uso continuo che ne facciamo. Per vederlo finalmente splendere e brillare, però, ci sono alcuni trucchi casalinghi che potremmo provare a mettere in pratica.

Potremmo davvero eliminare il calcare dal nostro box doccia con un ingrediente che non tutti sanno come usare

Far splendere il box doccia non è certamente un gioco da ragazzi. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo parlato dell’argomento. E avevamo spiegato un metodo davvero formidabile e forse inaspettato con cui rimuovere il calcare non solo dal box doccia ma anche da altre superfici presenti in casa. E l’aspetto meraviglioso è che questa soluzione casalinga si basa su un ingrediente che quasi sicuramente abbiamo tutti in casa, ossia il rosmarino. Ma questa non è stata di certo l’unica volta che abbiamo trattato l’argomento. Infatti, anche in un altro articolo, avevamo spiegato ancora un altro rimedio della nonna per avere un box doccia finalmente splendente e privo di macchie e aloni. Oggi continuiamo su questa linea, spiegando un piccolo segreto che pochi conoscono. Questo trucco riguarda l’aceto, ma non nel modo in cui molti pensano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Diverse persone utilizzano l’aceto ma non sanno che andrebbe usato in un modo specifico per un risultato perfetto

L’aceto è sicuramente uno degli ingredienti più usati per le pulizie domestiche. Le sue proprietà, infatti, lo rendono perfetto per lucidare qualsiasi tipo di elettrodomestico o superficie in pochissimo tempo. Ma non tutti sanno che c’è un modo per utilizzarlo che risulta molto più utile ed efficace. Infatti, la maggior parte delle persone, quando pulisce con l’aceto, si limita a spruzzarlo con un po’ d’acqua sulle aree da pulire. Ma in realtà, c’è un passaggio precedente mancante. Per prima cosa, bisogna riscaldare l’aceto. In un pentolino, dovremmo versare questo ingrediente insieme a un po’ d’acqua e lasciare su fiamma bassa fino a che il composto non bollirà. Solo a questo punto, poi, potremmo utilizzarlo per pulire le zone che ci interessano tra cui, appunto, il nostro box doccia.

Perciò, ora lo sappiamo. Potremmo davvero eliminare il calcare dal nostro box doccia con un ingrediente che non tutti sanno come usare. L’aceto caldo sarà il trucco che ci salverà da ore e ore passate a pulire, e sicuramente potrà rivelarsi un validissimo alleato per le faccende domestiche.

Approfondimento

Il nostro box doccia sarà splendente e senza traccia di macchie gialle o calcare grazie a questo ingrediente che abbiamo già in cucina