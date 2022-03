In ogni dieta che si rispetti, la tabella di marcia prevede almeno 2 porzioni di pesce a settimana. Il pesce è un’ottima fonte di omega 3, minerali e vitamine. Tutte sostanze utilissime per proteggere l’organismo e preservarlo da malattie anche gravi. Non tutti i pesci, però, sono uguali. Alcuni sono molto grassi e ricchi di colesterolo e andrebbero maneggiati con cura. Altri, come quello di cui parleremo oggi, sono decisamente più poveri di calorie. Quindi accendiamo i fornelli perché potremmo controllare la pressione e ridurre notevolmente il pericolo di calcoli ai reni grazie a questa squisita ricetta di pesce. E per prepararla non avremo nemmeno bisogno del forno.

La ricetta di pesce amica di cuore e reni

Lo straordinario prodotto, che useremo per la nostra ricetta, è la rana pescatrice. La rana pescatrice è uno dei pesci più magri in assoluto con le sue 63 Kcal per 100 grammi. E non è solo magra, è anche ricchissima di minerali come il potassio che potrebbe aiutarci a tenere la pressione sotto controllo e a ridurre il rischio di calcoli renali. Oppure come il fosforo, prezioso alleato per la salute dei denti e delle ossa.

Alla rana pescatrice andremo ad aggiungere agrumi come arance e limoni. Gli agrumi sono delle straordinarie barriere naturali contro i sintomi influenzali e sembrano avere ottime proprietà antiossidanti. In più, il limone potrebbe aiutarci ad assorbire meglio il ferro che troviamo negli altri alimenti.

Gli ingredienti per la rana pescatrice agli agrumi

Per preparare il nostro fantastico piatto ci serviranno:

1 kg di rana pescatrice;

1 arancia;

pangrattato;

1 limone;

olio, sale e pepe per condire.

Potremmo controllare la pressione e ridurre il rischio di calcoli renali con questa ricetta di pesce veloce e poverissima di calorie

Puliamo e laviamo la nostra rana pescatrice e poi rimuoviamo la lisca centrale. A questo punto, proviamo a tagliarla a fettine non più spesse di 3 cm.

È il momento di dedicarsi al condimento. Prendiamo due ciotole. In una metteremo il succo di arancia e limone, nell’altra le scorze grattugiate. Con il succo bagneremo il pesce e lo faremo marinare per circa 20 minuti in frigo.

Trascorso questo tempo, accendiamo i fornelli e facciamo scaldare una padella antiaderente. Ricopriamo le fettine di pesce nel pangrattato e passiamole nella padella in cui avremo messo un cucchiaino d’olio. Giriamole spesso e su ogni lato versiamo un cucchiaino di succo di agrumi e uno di scorze. Regoliamo di sale e dopo circa 10 minuti dovremmo aver ottenuto una panatura perfetta. Un filo d’olio e una spruzzata di pepe e possiamo andare in tavola.

