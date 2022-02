Spesso crediamo erroneamente che formaggi e latticini siano antagonisti della dieta e della salute. In verità, molti nutrizionisti esaltano le qualità di alcuni formaggi, uno su tutti: la ricotta. Questo formaggio magro non solo si adatta a una dieta povera di grassi e calorie, ma è anche ricco di nutrienti preziosi per il corpo.

Inoltre, la ricotta è un alimento estremamente duttile, che possiamo sfruttare come antipasto, primo, secondo e, perché no, anche come dolce. Oggi vediamo come preparare un’eccellente ricotta con mirtilli e lamponi, un dessert leggero consigliato dagli esperti della Fondazione Veronesi. Grazie alla combinazione di ricotta e frutti rossi, infatti, potremmo combattere stitichezza e radicali liberi, senza rinunciare né al gusto né alla linea. Vediamo come prepararla e perché fa così bene.

Un dessert leggero e raffinato, da preparare in poco tempo e per il bene dell’organismo

Per preparare circa 4 porzioni di ricotta ai mirtilli e lamponi, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

3 etti grammi di ricotta;

1 etto di mirtilli;

1 etto di lamponi;

un etto di mandorle tagliate a scaglie;

2 cucchiai di malto d’orzo.

Per prima cosa, prendiamo la ricotta e versiamola poco alla volta in un passino (di quelli che utilizziamo per setacciare la farina). Setacciamo la ricotta con l’aiuto di un cucchiaio o una spatola, così da ottenere una crema. A questo punto, uniamo i cucchiai di malto d’orzo alla crema di ricotta e amalgamiamo bene il tutto. Ora prendiamo quattro coppette e adagiamo i mirtilli al loro interno, seguiti dalla crema di ricotta, dai lamponi e dalle mandorle a scaglie. Al posto delle mandorle (o insieme), possiamo utilizzare anche nocciole o pistacchi triturati.

Potremmo combattere stitichezza e radicali liberi con questa ricotta ai frutti rossi piena di vitamine e polifenoli

Abbiamo già parlato brevemente delle qualità della ricotta, formaggio “sui generis” perché povero di grassi. Ora soffermiamoci sulle qualità di mirtilli e lamponi. Come tutti i frutti rossi, anche mirtilli e lamponi sono piccoli concentrati di vitamine e polifenoli. Queste sostanze sono i principali alleati nella lotta ai radicali liberi, molecole che causano l’invecchiamento cellulare.

Inoltre, l’alta concentrazione di fibre rende questo dessert un ottimo rimedio per chi soffre di stitichezza, sia cronica che occasionale. Infine, i ricercatori sottolineano la presenza nei frutti rossi di acido ellagico, molecola che avrebbe qualità sia antiossidanti che antitumorali. Insomma, la ricotta ai frutti rossi è un dessert non solo buono, ma anche altamente salutare.

Lettura consigliata

Con questi biscotti ipocalorici e altamente digeribili facciamo il pieno di vitamina A in pochi morsi