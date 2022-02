Potremmo avere colesterolo cattivo e trigliceridi in ribasso grazie a questo un pancake salato per uno secondo piatto di tutta salute

Come sappiamo il tema uova-colesterolo è stato a lungo dibattuto. L’uovo fino a qualche tempo fa veniva proibito a chiunque avesse registrato valori colesterolo i 200 mg/dl. Solo negli ultimi tempi questo prezioso alimento è stato rivalutato e il divieto messo in discussione. Occorre sapere che l’uovo è un alimento ricco dal punto di vista nutrizionale e privarsene sarebbe un vero peccato. Distinguiamo quindi fra tuorlo e albume perché il tuorlo è la parte dannosa per il colesterolo. Il rosso d’uovo, infatti, è ricco di grassi saturi che possono esser nocivi per il nostro sistema cardiocircolatorio.

Inoltre il tuorlo contiene buone quantità di sodio che provoca ipertensione e ritenzione idrica. Al contrario l’albume contiene elementi nutrizionali come le vitamine del gruppo B e preziosi minerali come il selenio dall’azione antiossidante. L’albume è, inoltre, un sostituto di carne e pesce per l’apporto di proteine e per questo è adatto ai vegetariani. Perché dunque non usufruire di questo splendido alimento che è l’albume?

In questa ricetta, poi, utilizzeremo due ingredienti importanti nella lotta al colesterolo e trigliceridi alti. Ci stiamo riferendo alla farina d’avena e al salmone. L’avena contiene betaglucani che ridurrebbero i livelli di colesterolo cattivo tramite l’eliminazione per via intestinale. Il salmone, invece, grazie agli omega 3, viene considerato portatore del cosiddetto colesterolo buono, l’HDL. Inoltre ridurrebbe i livelli dei trigliceridi nel sangue.

Veniamo alla ricetta.

Pancake salati al salmone e zucchine

Ingredienti:

50 g di farina di avena;

3 albumi;

1 cucchiaio di yogurt bianco;

2 grammi di lievito istantaneo (un terzo delle bustine da 7 grammi);

1 pizzico di sale.

Per la farcitura:

un trancio di salmone in scatola;

2 zucchine tagliate a julienne;

olio Evo;

aglio in polvere(opzionale);

sale q.b.

Procedimento:

Prepariamo i pancake salati: mettiamo in una ciotola la farina d’avena setacciata insieme al lievito e aggiungiamo gli albumi e lo yogurt. Mescoliamo rapidamente con una frusta o lo sbattitore elettrico. Aggiustiamo di sale. Ungiamo una pentola antiaderente e versiamo a filo il nostro composto. Giriamo quando i pancake saranno dorati e ben gonfi. Togliamo dal fuoco. Nel frattempo saltiamo in padella le zucchine julienne con un filo d’olio ed il pizzico di sale.

Togliamo dalla scatola di latta il nostro trancio di salmone e lo scoliamo dal liquido. Lo uniamo alle zucchine e lo disponiamo sopra al pancake.

Ecco pronti nostri gustosissimi pancake.

Potremmo avere colesterolo cattivo e trigliceridi in ribasso grazie a questo secondo piatto con salmone e zucchine da leccarsi i baffi.