È ormai da mesi che si sente parlare solo degli imminenti aumenti sul costo delle bollette e qualcuno già ci ha fatto i conti. Sono numerosi gli italiani, infatti, che hanno ricevuto brutte sorprese sugli addebiti di luce, acqua e gas come se già le spese correnti non fossero abbastanza. Ma allora cosa potremmo fare per cercare di contenere questa piaga dell’aumento delle bollette?

In realtà sono parecchie le mosse che potremmo mettere in atto per risparmiare qualche buon soldo sui consumi. Oggi ne sveleremo alcuni e vedremo perché piccole scelte possono fare la differenza.

Come contenere le spese

Primo spauracchio è quello della bolletta di luce e gas. Va da sé che per contenere i costi sarebbe opportuno usare meno luci possibili durante il giorno e prediligere quelle a led.

Inoltre dovremo fare attenzione all’uso degli elettrodomestici, alcuni dei quali sono dei veri e propri killer energetici. Stufette elettriche, lavatrici, phon e forno sono tutti elementi da utilizzare con moderazione per non far lievitare la bolletta.

Altrettanto centrali, poi, sono le scelte fatte per riscaldare casa. Importante è cercare di isolare il più possibile gli ambienti e circoscrivere il più possibile quelli da scaldare. Infine potrebbe essere utile sapere che oltre alle stufette e termosifoni esiste anche un modo per stare al caldo praticamente gratis senza caldaia.

Tuttavia nelle case moderne è imprescindibile avere una caldaia e talvolta compiere alcune disattenzioni potrebbe risultare tremendo per le tasche.

Potremmo abbattere la bolletta e risparmiare un sacco di soldi salvando le tubature con questo fenomenale trucchetto

Se non mantenuti e controllati adeguatamente, nella caldaia e nei tubi potrebbero formarsi degli accumuli di calcare. Questo potrebbe compromettere l’efficienza della caldaia riducendone la capacità di funzionare al meglio fino a portarla ai guasti. Infatti gli eccessi di calcare, non solo potrebbero far aumentare i consumi intasando le tubature e destabilizzando la combustione ma anche richiedere costose manutenzioni a lungo termine. Ecco perché potremmo contenere i costi installando un anticalcare magnetico. Questo piccolo marchingegno viene montato all’entrata dell’acqua fredda della caldaia e potrebbe risolvere un sacco di problemi. Questo filtro fa passare l’acqua attraverso un campo magnetico nel quale le parti dure vengono separate e precipitano. In buona sostanza il filtro trasforma il calcare in una sostanza maggiormente solubile che non intacca le tubature e al contempo non altera le qualità organolettiche dell’acqua.

Parare tecnico

Insomma il filtro anticalcare magnetico potrebbe garantire longevità sia alla caldaia che alle tubature riducendo la necessità di manutenzione. È disponibile in commercio a pochi euro ma prima del montaggio è sempre bene confrontarsi con un esperto.

Ecco perché potremmo abbattere la bolletta e risparmiare un sacco di soldi con questi piccoli accorgimenti.

