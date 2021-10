Esistono delle verdure che non portiamo quasi mai in tavola. Magari non a causa del loro gusto, ma perché sono impegnative da preparare. Alimenti che non troviamo comodamente surgelati o inscatolati e per questo scartiamo a priori. Potrebbero rivelarsi una miniera di nutrienti benefici queste verdure autunnali meno usate e che, secondo invece molti studi scientifici ci farebbero bene. Come in quello che alleghiamo di Fondazione Veronesi che propone proprio queste verdure in una ricetta gustosa e salutare. Descrivendo anche tutti i nutrienti in esse presenti.

Un basso contenuto calorico che vale un posto nelle diete

Sono molto spesso inserite nelle diete dimagranti le coste, chiamate anche bietole da costa. Secondo le tabelle nutrizionali, queste verdure contengono circa 35 kcal su 100 grammi. Appartenendo a tutti gli effetti alla categoria delle verdure con foglia verde, le coste potrebbero rivelarsi un ottimo aiuto per la salvaguardia del nostro scheletro. È infatti riconosciuto dalla scienza alimentare il loro importante apporto di minerali, e nello specifico di calcio e potassio. Addirittura, questo tipo di verdura rientra tra quelli consigliati alle mamme in gravidanza per fornire sia ad esse che al feto i nutrienti giusti per la crescita. Ne troviamo conferma in questo importante studio che alleghiamo.

Come dicevamo sopra, le bietole o coste richiedono tempi e modi di cottura abbastanza lunghi. Ma le nostre nonne che la sapevano lunga sui benefici di questa verdura, ci hanno comunque insegnato come cuocerle. Cosa che vogliamo riproporre ai nostri Lettori:

prendiamo una pentola decisamente ampia e inseriamo le foglie e i gambi fatti a pezzi; gettiamo circa un pugno di sale grosso in 4/5 dita di acqua; lasciamo che l’acqua inizi a bollire e da quel momento, coprendo la pentola, facciamo passare una ventina di minuti, ma controllando costantemente con una forchetta fino a quando i gambi diventeranno teneri.

La conservazione in freezer

Può anche capitare di preparare coste in gran quantità ed essere costretti quindi a pensare come conservarle. Il metodo migliore e più efficace potrebbe essere quello di appallottolarle e avvolgerle in carta per alimenti, mettendole in freezer. Per riutilizzarle poi, il consiglio è quello di tirarle fuori dal freezer qualche ora prima, trasferendole in frigo e aspettando che si scongelino.

Potremmo quindi cuocerle in padella, con dell’aglio, un goccio d’olio e spolverandole di formaggio grattugiato, così da farle mangiare anche ai nostri bambini.

