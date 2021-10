Potrebbero prevenire il doloroso mal di schiena questi banali e preziosi accorgimenti che quasi nessuno adotta quotidianamente.

Sentirsi bene ci fa affrontare le giornate in modo diverso. Carichi e pieni di forze anche un impegno faticoso si affronta più facilmente e volentieri.

Al contrario, quando non lo siamo, anche il minimo sforzo ci costa tantissimo e ci appare insormontabile.

Sicuramente un dolore particolarmente diffuso e che tende a limitarci nelle nostre azioni è il mal di schiena. Tanto più perché a volte non sappiamo come prendercene cura.

La schiena è costituita da ossa, muscoli, nervi e articolazioni. Capita di frequente di averla dolorante. Molto spesso potrebbe non essere nulla di grave, ma trattarsi ad esempio di tensione muscolare o infiammazione dei nervi.

A causare il mal di schiena a volte basta veramente poco. Non di rado siamo noi stessi la causa con le nostre abitudini scorrette e azioni sbagliate.

Spesso basterebbe solo prestare un po’ poi di attenzione nella quotidianità per evitare sofferenze dopo.

In particolare nelle posizioni che assumiamo, come sostenuto dall’Istituto Superiore di Sanità. Sarebbe buona abitudine stare in piedi con la schiena dritta e con le gambe allineate. Ugualmente, stando seduti, una buona pratica potrebbe essere inserire un supporto all’altezza dei reni, così da stare dritti.

Allo stesso modo, poi, quando dormiamo la colonna vertebrale dovrebbe trovarsi allineata. E’ importante quindi che il materasso non ci faccia sprofondare. Non meno importante sapere come scegliere il cuscino giusto per dormire alla grande e svegliarsi in perfetta forma.

Le scarpe invece dovrebbero essere piane e dotate di ammortizzatori, a tal proposito abbiamo già visto le dritte fondamentali per acquistare scarpe comode.

L’errore che commettono molti

C’è un’azione in particolare che molto spesso, quando la compiamo, ci potrebbe causare mal di schiena. Ciò avverrebbe a causa del modo sbagliato di farla senza le particolari accortezze che richiederebbe. Si tratta di quando solleviamo un qualunque tipo di peso.

L’Istituto Superiore di Sanità a tal proposito fornisce dei suggerimenti sul giusto modo di agire.

Prima di tutto, dovremmo valutare se siamo realmente in grado di supportare quel peso, in caso contrario desistere o chiedere aiuto.

Quando ci troviamo a sollevare qualcosa di pesante, dovremmo stare attenti ai movimenti. Prendere il peso mantenendo dritta la schiena, facendo sì che non sia questa a sostenerlo, ma le gambe. Tenere l’oggetto più vicino al punto vita, infatti più è pesante più dovrebbe aderire al corpo. Non dovremmo torcere la schiena e anche durante il trasporto bisognerebbe guardare avanti e non verso l’oggetto.

Se si dovesse trattare di più oggetti dovremmo distribuirli equamente su ambedue i lati del corpo, di modo che il peso si bilanci.

Nel caso invece di oggetti da spostare sul pavimento, la scelta più sana sarebbe spingerli piuttosto che tirarli.

Potrebbero prevenire il doloroso mal di schiena questi banali e preziosi accorgimenti che quasi nessuno adotta quotidianamente.

Incredibile come il portamento diventi più elegante con 2 facili esercizi ottimi per la schiena