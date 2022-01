Curare l’aspetto è importantissimo. Soprattutto nel mondo moderno, piacere e apparire sembrerebbero, per alcuni, requisiti fondamentali.

Ultimamente, poi, sono molto in voga gli ideali della body positivity. In italiano significa letteralmente “corpo positivo”, ma sarebbe meglio tradurre con “pensare positivamente al proprio corpo”.

Si tratta, infatti, di una scuola di pensiero che parte da un semplice presupposto: ogni corpo, a suo modo, può essere bello. Non bisognerebbe dunque sentirsi in colpa per i propri difetti estetici. Soprattutto, bisognerebbe smetterla di farsi del male da soli, paragonandosi a ideali di bellezza irrealizzabili.

I social soprattutto sono pieni di super modelle dal fisico perfetto. Fare un paragone con loro potrebbe provocare degli stati d’ansia e di dispiacere. In alcuni casi, addirittura di depressione. Coloro che credono nella body positivity provano a scardinare questi modelli perfetti e a celebrare la bellezza di ogni corpo umano così com’è.

È anche vero, però, che l’occhio vuole la sua parte. Scattare una foto dove ci si sente belli, per postarla poi su Instagram, potrebbe essere una gran bella iniezione di fiducia.

Il punto chiave che vogliamo far capire, però, è che giocando un po’ con le pose, il vestiario e le inquadrature, infatti, è possibile apparire subito più slanciate.

Potrebbero non servire diete rigide e rinunce se si conoscono questi trucchetti per sembrare subito più magre e slanciate

La prima cosa da curare è il guardaroba.

Felponi e scarpe basse non servono per raggiungere l’obiettivo. Anzi, si otterrebbe proprio l’effetto contrario: quello di “schiacciare” la figura, invece di slanciarla. Bisogna considerare che le videocamere e fotocamere tenderebbero a ingrassare, quindi c’è da contrastare questo effetto.

Come fare, allora? Per quanto riguarda il vestiario sarebbe meglio preferire gonne e pantaloni a vita alta, abbastanza fascianti.

Per migliorare ancora l’effetto sarebbe opportuno scegliere delle belle cinte a fascia, alte, da portare in vita sopra la gonna o i pantaloni.

Ultimo tocco: sarebbe ideale prediligere sempre scarpe col tacco, anche non troppo alto. Se si scelgono degli stivali, meglio che siano alti al ginocchio e che non “taglino” le gambe.

Anche la posa è importante. Su questo basta ricorrere all’arte più antica del mondo: imitare. Basta fare un giro sui social guardando i profili delle influencer per rendersi conto di come sappiano posare per esaltare il proprio corpo.

Un consiglio di base potrebbe essere quello di fare molte prove per capire quali sono le pose migliori in relazione alla propria fisicità e concentrarsi poi su quelle.

Infine, un trucco “tecnico”: la prova da fare è scattarsi le foto col telefono a testa in giù, con un’angolatura dal basso. Il risultato, assieme a tutti gli altri consigli, potrebbe davvero stupire e dunque potrebbero non servire diete rigide e rinunce per vedersi bene in foto e stare bene con sé stessi.