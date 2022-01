Sarebbe questa la tisana perfetta che le nonne preparavano alla sera per digerire bene usando 1 solo ingrediente che tutti hanno in casa. Un suggerimento utile per i nostri Lettori. Ma le feste non sono finite e il pericolo è dietro l’angolo. Anche se l’Epifania fa meno paura di Natale o Capodanno. Nel senso che magari ci accontentiamo di una pizza con gli amici o un pranzo più spartano con i parenti. Solo il piacere di stare assieme. Ma anche qui si nasconde un pericolo, soprattutto per coloro che sono in ferie o a casa dal lavoro. E trascorrono molte ore a casa. Potrebbero non essere state le abbuffate delle feste a farci ingrassare ma questa pessima abitudine quotidiana molto comune.

Il killer della linea

Uno dei problemi di queste feste si nasconde nei dolcetti e negli snack che ci ritroviamo in casa. Dai cioccolatini ai torroncini, dagli stuzzichini degli aperitivi a tutta una serie di chicche appetitose. Ma anche ipercaloriche. Classica situazione: da Santa Lucia in poi, col piatto tradizionale dei dolcetti, zuccheri ovunque per la casa. Magari ne sono arrivati anche a Natale, e, pure a Santo Stefano e a Capodanno. Cioccolate in varie forme e colori, gusti e farciture. Sono pure belle da vedere e le mettiamo nei contenitori di vetro e cristallo della casa. Dalla cucina al salotto, dalla sala allo studio. E, sono lì a tentarci coi loro colori e i loro sapori. E, ogni volta, sono calorie e zuccheri che immagazziniamo. Magari anche per combattere stress e arrabbiature varie.

Gli spuntini fuori pasto di questo periodo sono i veri killer della nostra linea. Magari più dei succulenti piatti che abbiamo gustato a tavola durante le feste. Solo per fare qualche esempio:

una porzione di cannelloni alla carne con la besciamella porta in dote quasi 700 calorie;

100 grammi di torrone quasi 500 per 100 grammi;

un cioccolatino al liquore, classico del periodo, ben 550 su 100 grammi;

una fetta di pandoro senza creme porta quasi 300 calorie.

Ecco dove potrebbero avere origine le nostre calorie e i nostri chili di troppo del momento. Ed ecco che prendere e andare a fare una bella passeggiata a ritmo intenso potrebbe essere l’alleata giusta. Unitamente a qualche tisana depurativa e a una bella zuppa di verdure fresche. Come consigliamo anche nel nostro approfondimento.

