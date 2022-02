Ci sono poche cose più belle del tornare a casa dopo una lunga giornata e trovare il proprio amico a quattro zampe pronto a fare le feste. Ricevere le sue coccole è rigenerante e fa stare subito tutti meglio. Ogni stanchezza e tutto lo stress passa in un attimo davanti a quel musetto peloso e alla coda che scodinzola.

Ovviamente, non possono mancare i classici “bacetti”: le affettuose leccate. I cani amano usare la lingua per comunicare. Chi ne ha uno in casa sa benissimo che un loro passatempo preferito è anche leccare i piedi: è impossibile allungare un po’ le gambe senza ritrovarsi gli alluci umidi.

Anche se hanno quell’espressione innocente sul muso, i cani di casa vogliono, in realtà, dire cose precise e bisogna fare attenzione a questi comportamenti,

Come ogni animale, anche i cani hanno una loro precisa forma di comunicazione e di linguaggio. La maggior parte delle persone pensa che i cani comunichino con la coda, oltre che con lo sguardo. Questo è vero, per la maggior parte delle volte. In realtà, conta più la loro postura generale, dove la coda è solo un elemento. Non sempre lo scodinzolio è infatti indice di gioia e felicità.

Potrebbero essere questi i motivi per i quali i cani leccano e non è solo felicità o affetto

Gli esperti concordano sul fatto che leccare, per un cane, è un modo per dimostrare affetto. La lingua è un organo sensoriale importantissimo per gli amici a quattro zampe, specie per Fido.

Viene usata anche per esplorare, non solo per comunicare: in questo senso, la leccata è un gesto conoscitivo, ma che serve anche a sottolineare un legame.

Il gesto del leccare, dicono gli studiosi, rilascia endorfine nel corpo del cane. Questo vuol dire che per lui è una manifestazione di benessere. La sensazione viene ulteriormente rafforzata quando il padrone lo coccola e lo premia con feedback positivi.

Leccare, inoltre, è anche un metodo antistress: Fido cerca rassicurazione oppure percepisce lo stress del padrone e, leccandolo, vuol fargli capire che si sta prendendo cura di lui.

Dunque, potrebbero essere questi i motivi per i quali il nostro amico a quattro zampe ci lecca. Ci sono, però, casi in cui il gesto della leccata diventa preoccupante. Di norma, come si è capito, si tratta di un’azione generalmente positiva e utile. Quando diventa compulsiva e incontrollabile, però, potrebbe essere la spia di un altro genere di problema o di malessere.

Magari è solo fame e cerca la collaborazione del padrone per essere nutrito! Ma quando il cagnolino di casa modifica il suo normale modo di comportarsi anche su questo gesto così normale, potrebbe essere il caso di rivolgersi a un veterinario per esplorare il problema.