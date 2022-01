Il piede è quella parte del corpo che ci sostiene, ci permette di camminare e di ammortizzare gli urti.

Però spesso sono proprio gli urti e le continue tensioni che ci possono procurare dei problemi.

A molti sarà capitato di svegliarsi la mattina, di poggiare i piedi sul pavimento e di avvertire dolore e rigidità al piede.

Poi, ci accorgiamo che questo dolore diminuisce di intensità dopo alcuni passi fino a sparire per ripresentarsi allo stesso modo nei giorni seguenti.

In effetti le cause del dolore e della rigidità possono essere diverse a secondo della frequenza e dell’intensità.

Vediamo quali potrebbero essere questi i motivi per cui in molti avvertono dolore al tallone e ai piedi.

Una delle principali cause che scatenano il dolore al piede, se non si soffre di altre patologie potrebbe essere la scelta delle scarpe sbagliate. Bisogna indossare sempre scarpe idonee all’attività che svolgiamo durante il corso della giornata.

Un’altra causa potrebbe essere legata ad un’infiammazione delle articolazioni. In questo caso siamo in presenza di un’artrite da usura collegata all’invecchiamento.

Potrebbero essere questi i motivi per cui in molti avvertono dolore al tallone e ai piedi appena si svegliano al mattino

Tra le cause ci potrebbe essere una diminuzione del flusso sanguigno in quelle zone durante la notte.

Ciò provoca quella sensazione di durezza quando compiamo i primi passi al mattino. Questa sensazione scompare quando cominciamo a camminare perché il flusso del sangue si avvia, riscaldando i tessuti e donando mobilità ed elasticità al piede.

Un altro motivo potrebbe consistere nell’eccessivo stress a cui abbiamo sottoposto il giorno pecedente i piedi come una lunga camminata, una seduta lunga e sostenuta di running o anche un infortunio.

Durante la notte i piedi sono a riposo, e il corpo provvede al suo processo di guarigione. Il dolore che avvertiamo è provocato “proprio dalla riparazione” a cui il nostro organismo sta provvedendo.

Se questo inconveniente si presenta spesso è bene ponderare l’attività fisica e fare stretching. In questo modo diamo la possibilità al nostro organismo di guarire nel minor tempo possibile.