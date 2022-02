L’igiene orale è sicuramente importantissima nella vita di tutti quanti noi. Con una corretta cura della bocca, si possono infatti evitare gravi problemi di salute e, spesso, possiamo risparmiarci anche costosi interventi dal dentista. Lavarsi i denti tre volte al giorno dovrebbe essere, quindi, d’obbligo nella nostra routine quotidiana, già a partire dalla giovane età.

Cosa fare, però, se dopo aver lavato i denti si prova un particolare fastidio o persino dolore? La prima reazione dovrebbe, comunque, essere quella di prenotare una visita dal dentista. Ma quali potrebbero essere le cause di questo fastidio?

Per prima cosa la sensibilità dentale

La causa del dolore ai denti, dopo averli lavati o dopo aver ingerito cibi troppo caldi o freddi, potrebbe essere quella della sensibilità dentale. Una situazione che viene, generalmente, provocata da una scarsa igiene orale e che favorisce una forte presenza di placca e tartaro. In questi casi, la visita dal dentista è d’obbligo, con la possibilità che si debba effettuare un immediato trattamento di detartrasi.

Oppure, ancora, la sensibilità potrebbe essere solo temporanea e causata da un recente trattamento: in questo caso, potrebbe essere il risultato dello smalto dentale danneggiato. Un problema che si presenta nel tempo a causa di acidi e zuccheri. Se non prendiamo subito in mano la situazione, questo potrebbe causare dolori più intensi e carie.

Potrebbero essere queste le cause di fastidio e dolore dopo aver lavato i denti

Secondo il National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR), sarebbero quindi queste le cause di alcuni dolori ai denti. In particolare, avvertiremo i fastidi derivanti dall’erosione dello smalto subito dopo aver spazzolato i denti.

La situazione potrebbe anche aggravarsi, portando alla gengivite, la prima fase della malattia gengivale. Infatti, la placca non intacca solo il dente, ma irrita le gengive rendendole gonfie e sensibili. Ecco perché spesso sanguiniamo quando ci laviamo i denti.

Se notiamo tutti questi sintomi è fondamentale non sottovalutarli, perché potrebbero portare a conseguenze molto più gravi. A quel punto, l’intervento del dentista diventa sempre più difficile e costoso. Quindi, la cosa migliore che possiamo fare è evitare di trovarci in una simile situazione, effettuando ogni giorno una pulizia accurata dei denti dopo ogni pasto. Per farlo nel miglior modo possibile, molti dentisti consigliano di usare spazzolini con setole morbide, che causano anche meno dolore. Seguiamo anche i consigli che riguardano la tecnica di spazzolamento, che deve essere effettuata in tutte le zone della bocca con movimenti brevi e leggeri in tutte le parti del dente.

Anche l’alimentazione farebbe la sua parte. Ad esempio, alcuni ortaggi poco conosciuti sarebbero in grado di contrastare l’osteoporosi supportando la salute di ossa e denti.