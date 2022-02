Le cause che provocano il fastidioso mal di testa potrebbero essere tante. La mancanza di un riposo adeguato, una vita molto frenetica e senza relax potrebbero essere alcuni dei motivi che ci portano ad avere frequenti emicranie. Quindi un riposo ottimale e una tecnica di rilassamento potrebbero essere i rimedi giusti per aiutarci a superare il mal di testa.

Alcune cause e rimedi naturali

Quando invece le cause risiedono altrove, dovremmo sicuramente capire se soffriamo di emicrania a causa dello stress o per motivi di salute. A volte un problema alla vista, il diabete o gli sbalzi di pressione possono provocarne di fastidiose e durature. In ogni caso, accertata l’origine della nostra problematica, il medico ci saprà consigliare farmaci e terapie adeguate a supportare il mal di testa quando si presenterà.

Ma sappiamo anche che esistono noti rimedi della nonna a cui potremmo ricorrere quando il mal di testa ci affliggerà. Infatti, la natura ma anche le discipline olistiche possono venire in nostro soccorso con alcuni rimedi naturali. Essi si potrebbero rivelare un valido sostegno in un momento di fastidio intenso.

Tra questi rimedi troviamo l’uso delle tisane e di bevande calde preparate all’istante. Infatti, sarebbe bene imparare a prepararsi una tisana al momento giusto e non usufruire di quelle già pronte.

Potrebbero dare sollievo e abbassare il mal di testa queste due tisane profumate a base di prodotti naturali

Prepariamo dunque la tisana che potrebbe fare al caso nostro.

Facciamo bollire dell’acqua e aggiungiamo dei tocchetti di zenzero fresco. Infine, mettiamo dentro anche dei fiori di tiglio e di camomilla. L’effetto calmante della camomilla è davvero straordinario. Quindi potremmo tenere qualche fiore essiccato per ogni evenienza e non solo la classica bevanda pronta all’uso. Facciamo bollire per qualche minuto il tutto e poi lasciamo a riposo. Filtriamo e addolciamo secondo il nostro gusto.

Per un altro tipo di tisana calmante potremmo utilizzare un cucchiaio di fiori di melissa e un altro di fiori secchi di valeriana. Mettere a bollire per cinque minuti e poi filtrare e far riposare.

Con l’uso di infusi e tisane a base di fiori naturali il nostro problema potrebbe scomparire o attenuarsi. Potrebbero dare sollievo e abbassare il frequente fastidio anche altri rimedi naturali, tra cui anche l’uso costante di olio essenziale di lavanda e musiche rilassanti. Ma sarebbe giusto andare ad indagare le cause e accertarsi che dietro questa problematica non vi siano situazioni più importanti di cui dovremmo essere a conoscenza.